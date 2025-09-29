美周記／歐舒丹超美舒緩頭皮精華報到、雪花秀台灣限定聯名只送不賣

記者曾怡嘉／綜合報導

聯名美妝本周正夯，一起來看看本周保養新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲fino 高效滲透護髮膜-粉紅絲帶版。

fino為了喚起大眾對乳癌早期檢查的重視，秉持「從髮絲出發的支持」理念，特別攜手財團法人乳癌防治基金會響應粉紅絲帶活動。此次透過寶雅通路獨家推出fino高效滲透護髮膜粉紅絲帶特別版，每售出一瓶，fino將捐出 3% 的收益贊助乳癌防治基金會，用於支持病友關懷及乳癌防治教育，讓美麗成為延續愛與守護的力量。

▲歐舒丹 草本頭皮舒緩精華，50ml，1,580元。

歐舒丹推出草本頭皮舒緩精華，專為敏感性頭皮設計，有效安撫紅癢不適。以普羅旺斯薰衣草精華油搭配海洋益生元，調節頭皮微生態、強化物理與微生物屏障，全面提升防禦力，恢復頭皮健康平衡。質地溫和、適合各種頭皮類型，能改善乾癢、緊繃、頭皮屑等問題，讓秀髮自然豐盈亮澤。

▲雪花秀台灣獨家限量聯名系列，只送不賣。

雪花秀以「陪伴療癒」為靈感，攜手南韓人氣插畫品牌ZERO PER ZERO攜手，打造台灣獨家限量聯名系列，將潤燥養膚精華「穩定與陪伴」的理念延伸至生活每個角落，汪星人與喵星人插畫融入保溫隨身杯、帆布包、貼紙及手機支架等單品中，不僅將雪花秀經典產品與生活美學完美結合，希望透過毛孩插畫的陪伴氛圍，讓現代人在繁忙生活中為自己留下一段溫柔時光。



