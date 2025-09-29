大秀直播 / Lisa、Felix飛巴黎背同款LV包　9/30晚上6點半一起看秀

▲LV在巴黎時裝周舉辦2026春夏女裝秀。（影 / 品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

2026春夏巴黎時裝周開跑，LOUIS VUITTON（路易威登）大秀將在台北時間9月30日晚上6點半登場，品牌大使Lisa、Felix皆已抵達巴黎，兩人在機場都拎著Express包，雖然尺寸不同，但既柔軟容量又大，非常方便旅行。

▲Felix釋出在巴黎的照片，並開心留言「Good to be back」。（圖 / 翻攝yong.lixx IG）



▲LV小熊吊飾也是可裝小物的迷你包，Felix掛在腰間。（圖 / 翻攝Threads）

Stray Kids成員Felix曾二度登上LV伸展台，這次會看秀還是走秀，拭目以待。他po出在巴黎的照片，穿著Monogram丹寧夾克搭配黑褲，全身上下有不少配飾，包括項鍊、腰鍊、腰間掛的LV小熊娃娃吊飾、透明框眼鏡，並將帽子反戴，各種細節滿滿。而他和Lisa都愛用的Express包，當然也需要裝點，Felix在包包上掛了可愛的藍色臘腸狗吊飾，裡面可裝2ml的香水，來自他和韓國香水品牌TAMBURIN攜手推出的Sunshine系列。

準備好和Lisa及Felix一起欣賞Nicolas Ghesquière執掌的LV 2026春夏女裝秀了嗎？記得9月30日晚上6點半點開上方連結看直播。

▲Felix手上的LV Express包很實用，Lisa也帶同款搭機飛巴黎。（圖 / 翻攝yong.lixx IG）



▲Felix在包包上掛了他和TAMBURIN香水聯名系列的臘腸狗吊飾。（圖 / 翻攝tamburinsofficial IG）