fb ig video search mobile ETtoday

總是覺得很累、身體厭世？14種日常習慣恐是疲勞元凶

>

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲生活時常覺得累?或許這14個習慣造成你的疲勞。（圖／取自pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

身體的厭世感一直甩不掉，無論假日補眠多久，總是感到疲勞不散，美國雜誌歸類14個生活習慣，這些你眼中的小事，事實上會讓生理與心理一直疲累不堪，來檢視一下你擁有多少項疲勞因素。

覺得很累懶得運動
運動可以斷開疲累的「魂結」，促進血液循環的當下，等同身體把養分輸送到全身，會覺得更有精神，每周運動3天，一次維持20分鐘，6周後你就會有疲勞減少的感覺。

▲女性,運動,洗澡,起床。（圖／取自pixabay）

▲若真的很忙碌，也可在家進行一些舒展運動。

水喝不夠
人若沒有攝取一定的喝水量，血液會變得濃稠，讓心臟運作變得吃力，也就無法將所有養分輸送到全身，雖然喝水量依不同體質而定，但一天攝取的水量至少要在1500cc以上才行。

▲女性,運動,洗澡,起床。（圖／取自pixabay）

▲每天要攝取一定的水量。

鐵質攝取少
缺鐵會對注意力造成影響，紅肉、深綠蔬菜、豆類、蛋黃等食物都含有鐵，不然試試一小把堅果也很方便。

完美主義
如果你是個完美主義者，對自己的要求過高，很容易帶來精神上的壓力。限制標準，不要把自己逼得太緊。

▲工作,電腦,生活。（圖／取自pixabay）

▲別常小題大作，或是太完美主義，把心情放輕鬆。

小題大作
容易把事情想得很糟，精神上往往相當緊張，杞人憂天的習慣要改掉，讓你的精神放鬆一下，不要花這麼多心力在無謂的事情上。

▲▼ 工作倦怠 。（圖／翻攝Unsplash）

沒吃早餐
經過好幾個小時的睡眠，早餐不但可以幫助身體補充能量，更可開啟一天新陳代謝，所以吃早餐不但讓身體避免疲累，也讓你更容易瘦下來。

吃進垃圾食物
麵包、奶茶、零嘴等「升糖食物」，會快速飆高血糖，又急速下降，在下降過程中，疲累就出現了，所以應該盡可能遠離或減少攝取。

▲工作,電腦,生活。（圖／取自pixabay）

▲垃圾食物會讓血糖忽上忽下。

不會說「不」
當同事邀你聚餐，總因為群眾壓力不好意思拒絕，會累積壓力情緒，也是疲勞原因。

辦公桌一團亂
根據普林斯頓大學研究，辦公桌上一團亂的工作者，需要花更多精力保持專注，自然而然也就累積疲累。

▲工作,電腦,生活。（圖／取自pixabay）

▲辦公桌最好保持清爽，讓注意力更專注。

一直工作
周末休假時還心繫公事？休假時就要好好把腦子清空，才能重新開機，一直想著工作，只會讓你愈做愈累。

▲女性,工作,在家,家,休息。（圖／取自pixabay）

▲周末在家還在想公事，會讓心情無法放鬆。

睡前喝酒
許多人都以為喝酒助眠，事實上對於身體真正休息的深層睡眠，喝酒後反而無法進入此狀態，建議在睡前3至4小時前就要避免喝酒。

睡前滑手機
在睡覺之前滑手機，會讓褪黑激素分泌減少，讓身體睡不好，且影響代謝，反而還會發胖，建議在睡前1至2小時，就不要看手機。

靠咖啡撐過一天
一天喝3杯咖啡以內即可，不當攝取咖啡因，會破壞睡眠周期。

▲女性,運動,洗澡,起床。（圖／取自pixabay）

▲最好養成規律時間起床。

周末起床很晚
這也是破壞睡眠周期的習慣，許多人在星期五晚上狂歡，周末睡到自然醒，周一就起不來，建議狂歡後仍在同樣時間起床，在下午睡20分鐘午覺補眠。

關鍵字：

疲勞, 生活習慣, 健康, 精神壓力, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 秋季養髮首重「溫和清潔」　頭皮狀態穩定才能養出好髮質 星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」 以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 2025奶茶色球鞋推薦！8雙百搭質感款一次看　IU、Jisoo同款先鎖定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面