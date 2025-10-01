總是覺得很累、身體厭世？14種日常習慣恐是疲勞元凶

▲生活時常覺得累?或許這14個習慣造成你的疲勞。（圖／取自pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

身體的厭世感一直甩不掉，無論假日補眠多久，總是感到疲勞不散，美國雜誌歸類14個生活習慣，這些你眼中的小事，事實上會讓生理與心理一直疲累不堪，來檢視一下你擁有多少項疲勞因素。

覺得很累懶得運動

運動可以斷開疲累的「魂結」，促進血液循環的當下，等同身體把養分輸送到全身，會覺得更有精神，每周運動3天，一次維持20分鐘，6周後你就會有疲勞減少的感覺。

▲若真的很忙碌，也可在家進行一些舒展運動。

水喝不夠

人若沒有攝取一定的喝水量，血液會變得濃稠，讓心臟運作變得吃力，也就無法將所有養分輸送到全身，雖然喝水量依不同體質而定，但一天攝取的水量至少要在1500cc以上才行。

▲每天要攝取一定的水量。

鐵質攝取少

缺鐵會對注意力造成影響，紅肉、深綠蔬菜、豆類、蛋黃等食物都含有鐵，不然試試一小把堅果也很方便。

完美主義

如果你是個完美主義者，對自己的要求過高，很容易帶來精神上的壓力。限制標準，不要把自己逼得太緊。

▲別常小題大作，或是太完美主義，把心情放輕鬆。

小題大作

容易把事情想得很糟，精神上往往相當緊張，杞人憂天的習慣要改掉，讓你的精神放鬆一下，不要花這麼多心力在無謂的事情上。

沒吃早餐

經過好幾個小時的睡眠，早餐不但可以幫助身體補充能量，更可開啟一天新陳代謝，所以吃早餐不但讓身體避免疲累，也讓你更容易瘦下來。

吃進垃圾食物

麵包、奶茶、零嘴等「升糖食物」，會快速飆高血糖，又急速下降，在下降過程中，疲累就出現了，所以應該盡可能遠離或減少攝取。

▲垃圾食物會讓血糖忽上忽下。



不會說「不」

當同事邀你聚餐，總因為群眾壓力不好意思拒絕，會累積壓力情緒，也是疲勞原因。

辦公桌一團亂

根據普林斯頓大學研究，辦公桌上一團亂的工作者，需要花更多精力保持專注，自然而然也就累積疲累。

▲辦公桌最好保持清爽，讓注意力更專注。

一直工作

周末休假時還心繫公事？休假時就要好好把腦子清空，才能重新開機，一直想著工作，只會讓你愈做愈累。

▲周末在家還在想公事，會讓心情無法放鬆。

睡前喝酒

許多人都以為喝酒助眠，事實上對於身體真正休息的深層睡眠，喝酒後反而無法進入此狀態，建議在睡前3至4小時前就要避免喝酒。

睡前滑手機

在睡覺之前滑手機，會讓褪黑激素分泌減少，讓身體睡不好，且影響代謝，反而還會發胖，建議在睡前1至2小時，就不要看手機。

靠咖啡撐過一天

一天喝3杯咖啡以內即可，不當攝取咖啡因，會破壞睡眠周期。

▲最好養成規律時間起床。

周末起床很晚

這也是破壞睡眠周期的習慣，許多人在星期五晚上狂歡，周末睡到自然醒，周一就起不來，建議狂歡後仍在同樣時間起床，在下午睡20分鐘午覺補眠。