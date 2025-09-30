安格斯12星座一周運勢9／29-10／5　處女桃花運正好、射手衝動支出增加

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



這周的牡羊像是一支「快狠準」的箭，出手迅速、眼神鎖定，卻也容易因太急而射偏。單身羊在太陽和水星落七宮之下能頻繁接觸到新夥伴，合作或會議中都可能遇到心動對象。但火星八宮情緒敏感又衝動，一旦表現得太直白，對方反而退縮。戀愛中的牡羊，得少點硬碰硬多些包容。假日別排太多應酬，和另一半一起做家事，更能培養默契！

金牛 4.21～5.20



金牛這周的桃花依然呈現春意盎然的模樣，在人群裡能自然散發蘋果光！金星五宮為你帶來浪漫氛圍，單身牛在娛樂活動或聚會裡容易遇到欣賞你的人，但若是在社交場合遇到曖昧情愫，別急著投入，先觀察對方是否真誠，避免踩到感情地雷。戀愛中的金牛受到火星衝擊偏大，可能因小事被伴侶挑剔，你若太固執就會讓氣氛降溫。

雙子 5.21～6.20



雙子這周的感情氛圍轉趨為內斂，金星四宮之下，「居家元素」能為你帶來桃花，像是家庭聚會或鄰里場合，有機會遇見聊得來的人。而戀愛中的雙子，則容易遇到家庭與感情的拉扯，這周滿載的工作量也可能為感情帶來不佳的影響，記得別把情緒帶進感情裡。此時日常支出也有增加趨勢，約會花費要和伴侶溝通清楚才好。

巨蟹 6.21～7.21



這周蟹蟹的運勢重點在於「說什麼話、該怎麼說」。三宮影響著你的表達，單身蟹能透過對話產生曖昧火花，社群平台特別能遇見有趣的對象；戀愛中的蟹和伴侶之間很容易因話說得太快太滿而傷到對方，溝通上儘可能留餘地，和情人打賭你不太容易贏。這周假日適合和朋友一起出遊，輕鬆的氛圍能幫你打開心門。

獅子 7.22～8.22



「金錢」與「感情」是獅子這周特別敏感的兩件大事。金星二宮之下，獅子會不自覺想測試情人的價值觀，易因消費觀念或誰付錢的小事爭執，其實彼此在意的未必是金額，而是情感，適合在假日安排一場有點儀式感的小約會，展現貼心之餘也能增加浪漫氛圍。單身獅若有心上人，透過小禮物或實際幫忙來展現心意，比口頭甜言蜜語更能打動人。

處女 8.23～9.22



處女座這周桃花運正好，金星正坐命宮，走到哪裡都容易被注意，單身者在職場或課堂上更顯得有魅力，假日可以花點心思打理自己，好的形象也是愛情的加分關鍵。戀愛中的處女座，和伴侶的關係會進入現實面的磨合，你會特別在意安全感，也容易在感情裡討論金錢，各種觀念的溝通過程都需要把語氣放軟，以免產生衝突。

天秤 9.23～10.22



天秤這周容易陷入「心裡想很多，卻不開口說」的情境。十二宮中金星影響力大得驚人，也致使內心小劇場特別多！單身的你可能心中有暗戀對象，卻不好意思表達；或與曖昧對象互動時，總是藏一手。戀愛中的天秤沒有把真心話說出來，以致對方對你有許多小誤解。其實太陽與水星逐漸移向命宮，提醒你勇敢開口比揣測更能解決問題。

天蠍 10.23～11.22



對天蠍來說，這周感情氛圍像齣舞台劇，單身的你舉手投足、言談互動都被放大容易在朋友聚會、社交場合成為焦點。戀愛中的天蠍，本身就有強烈的氣場，你也更敢表達情感與愛意，不過若太強勢，容易讓對方有壓迫感。假日若有社交應酬，不妨收斂氣場，把舞台交給別人，適時展現溫柔的一面，才會讓你的魅力更持久。

射手 11.23～12.21



射手這周看起來光鮮，背後卻隱藏壓力，感情曙光出現在職場，單身者容易遇到欣賞你專業的對象，可能是主管或長輩型人物。戀愛中的射手，與伴侶之間的關係有機會進階，兩人擁有共同的事業目標藍圖。太陽與水星在11宮展現影響力，人脈應酬與社交活動帶來機會，但也讓你的支出增加，提醒你不要因一時焦慮而亂投資或衝動花錢。

摩羯 12.22～1.19



摩羯的愛情金星落在九宮，旅行或跨文化場合能為你帶來浪漫邂逅，對方可能背景與你不同，卻能激起情感火花。戀愛中的摩羯，適合與伴侶一起進修、計畫出遊，讓感情多點新鮮體驗。然而過大的工作壓力可能會影響到感情，記得別把這份緊繃帶進愛情裡，假日若能放下手機與公務，專注陪伴另一半，反而能展現你不一樣的溫柔。

水瓶 1.20～2.18



金星八宮之下，水瓶的感情由淺入深，戀愛中的水瓶，和伴侶關係進入更緊密的階段，會談到金錢、信任或親密需求。至於單身者，可能會遇到帶有神秘氣息的桃花，對方將大大勾起你的好奇。太陽與水星合相於九宮，這周的你學習力特別優秀，也適合趁著閒暇之餘啟動學習的開關培養第二專長。

雙魚 2.19～3.20



雙魚這周感情能量強烈，單身者身邊容易出現條件不錯的對象，但仍要保持理智，別被一時熱情沖昏頭；戀愛中的雙魚，感情能隨著生活進一步深化，然而太陽與水星落在八宮，涉及金錢與資源的議題浮現，若能一起解決，反而讓彼此更緊密。近期假日時光適合與情人或家人安排短途旅行，不過也要留意旅遊或聚會中的消費，別為了討好而勉強自己。

