大秀直播／Jisoo夢幻試裝照曝光、Jimin帥飛巴黎！Dior女裝新篇章10/1登場

▲由新任創意總監 Jonathan Anderson 操刀的首場 Dior 2026 春夏女裝系列，將於台灣時間10月1日晚間 9 點在法國巴黎登場。（影／品牌提供）

記者鮑璿安 ／綜合報導

由新任創意總監 Jonathan Anderson 操刀的首場 Dior 2026 春夏女裝系列，將於台灣時間10月1日晚間 9 點在法國巴黎登場，在大秀前夕，品牌驚喜曝光一段品牌大使 Jisoo正在試裝的畫面，她身穿淺綠色的優雅蓬裙出鏡，以「人間Dior」之姿仙氣亮相，搶一步劇透女裝設計，讓人迫不及待看到這場大秀的更多細節。

Jisoo親自換上蝴蝶結禮服試裝

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲Dior驚喜曝光一段品牌大使 Jisoo正在試裝的畫面，身穿淺綠色優雅蓬裙，以「人間Dior」之姿仙氣亮相。（圖／翻攝自Jisoo IG）

在此次的定裝花絮中，Jisoo 穿著一件光澤質感的淡綠色禮服，胸口俐落的平口設計搭配裙身中的巨型蝴蝶結，為造型注入少女感與戲劇張力，整體簡潔卻極具存在感，禮服也讓人聯想起1953 年Christian Dior 發表名為 「Tulip Line（鬱金香線條）」 的系列設計，突顯胸部與腰部線條，並以蓬鬆的裙擺來營造出花苞般的曲線，彷彿鬱金香盛開的姿態。Jonathan Anderson如此致敬經典，也呼應 Dior 一貫的女性柔美與高級剪裁。而這如同公主般的試裝環節公開後，毫無疑問成為大秀前最強助攻，讓人期待看見Jisoo出席大秀的美麗身影。

Jonathan Anderson打造的全新 Lady Dior包搶先劇透

▲▼ jisoo 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo日前於布達佩斯遊覽時已率先曬出全新 Lady Dior 包款 。（圖／翻攝自IG）

作為 Dior 的全球大使，Jisoo 早已是品牌最寵愛的「繆思」，不僅在試裝花絮中驚艷亮相，她日前於布達佩斯遊覽時，也率先搶先演繹全新 Lady Dior 包款，這款代表品牌核心設計語言的雋永包款，全新款式以粉膚色為基底，搭配鮮明的雙色拼接與俏皮蝴蝶結吊飾，既延續 Lady Dior 的傳統精緻感，又展現 Jonathan Anderson 為品牌注入的新鮮視角，成為本季值得矚目的新亮點。

Jimin（朴智旻）退伍後參與的首場Dior大秀

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior品牌代言人的Jimin（朴智旻）也已經被捕捉到現身仁川機場出發巴黎，身穿2026春夏系列男裝單品，以休閒的條紋襯衫搭配上大尺寸Dior Roadie郵差包款 。（圖／品牌提供）

隨著大秀倒數計時中，身為Dior品牌代言人的Jimin（朴智旻）也已經被捕捉到現身仁川機場出發巴黎，身穿2026春夏系列男裝單品，以休閒的條紋襯衫搭配上大尺寸Dior Roadie郵差包款。對粉絲而言，Jimin不僅是久違的公開亮相，也是一同見證 Dior 在 Jonathan Anderson 帶領下，邁入嶄新女裝時代的重要時刻。

Jonathan Anderson在 2025 年 4 月正式接掌 Dior 男裝創意總監一職，而後又進一步升任為 Dior 女裝、男裝與高級訂製服的創意總監，這讓他成為自品牌創辦人 Christian Dior 以來，首位同時掌管全線設計的設計師。本季Dior 2026 春夏女裝系列自然也是時尚圈共同矚目的焦點，從Jisoo的試裝片段、全新 Lady Dior 包款的形象廣告，甚至是偽裝成為盤子的大秀邀請函，都勾起大家對這場女裝首秀的好奇心，一切解答也即將公開，記得在10月1日晚間9 點透過上方直播影片，零時差欣賞大秀。

更多巴黎時裝周重點大秀

2026 春夏巴黎時裝周正式揭幕，LOUIS VUITTON（路易威登） 則於台北時間 9 月 30 日晚間 6 點 30 分登場大秀，品牌大使 Lisa 與 Felix 日前率先抵達巴黎，兩人在機場不約而同拎著 Express 包入境，雖然選擇的尺寸不同，但同樣以柔軟輪廓與超大容量著稱，兼具時尚感與實用性，成為旅途中的理想單品。

Dior, Jisoo, JonathanAnderson, Jimin

