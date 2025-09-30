換季常打噴嚏？營養師教你補充「抗過敏營養素」提升免疫力

▲蘋果多酚可以改善換季過敏。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每到季節交替，氣溫忽冷忽熱、濕度變化大，加上空氣品質不穩定免疫力就會下降，容易引發鼻塞、乾癢、打噴嚏等症狀，這時除了用藥控制，營養補給也是關鍵，營養高敏敏建議日常多補充抗過敏營養素食物，幫助免疫系統回到平衡。

#蘋果

蘋果多酚可以改善換季過敏，建議每天吃一顆，通常一顆就有200-500mg的蘋果多酚含量喔！

#綠葉菜

綠葉菜含有豐富葉綠素，建議每天吃一碗半蔬菜，像是海藻類的植物也很棒，不只能改善過敏症狀，也能補充每日膳食纖維所需。

#番茄

番茄中含有豐富類胡蘿蔔素，像是番茄紅素、β胡蘿蔔素、多酚如類黃酮、酚酸等，都可以幫助抗過敏，提升生活品質。

#益生菌

雖然益生菌沒辦法完全根治鼻過敏，但能做到改善症狀，其實也是不錯的營養素，建議可以補充優酪乳、優格。

#MSM有機硫化物

MSM有機硫化物能緩解季節性過敏，像是大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中就含有此營養素。

#維他命C

維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，建議可以多吃芭樂、奇異果、柑橘類等水果來補充。

#維他命D

建議可以多出門走走曬太陽補充維他命D來改善過敏，沒有陽光的日子，可以多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物吧。

#維他命E

可以攝取各種堅果種子食物，可以幫助抗發炎、降低過敏情形。

#槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效抗過敏，建議從莓果、秋葵、洋蔥中攝取。

#共軛亞麻油酸(CLA)

攝取適當的共軛亞麻油酸，除了能降低過敏症狀，也可以減少抗過敏藥物的攝取，最重要的還是遵循醫囑，飲食當作輔助，建議從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中補充喔。

不過光是增加好食物還不夠，有一些食物也會讓身體發炎要避免像是加工食品、不新鮮的海產或是易過敏食物、過量的咖啡因與甜食等，排除以上再加上規律生活和良好作息，才能讓免疫系統達到平衡。