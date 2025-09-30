fb ig video search mobile ETtoday

「拳擊教練」連晨翔將為臺北時裝週走秀　邵雨薇期待有「好看的」

>

記者林明瑋 / 台北報導

文化部主辦的「臺北時裝週SS26」將於10月16日登場，今天（9/30）舉辦展前記者會，邵雨薇和連晨翔應邀為時尚盛事站台。今年主題「Fashion, Action!」探討戲劇與時裝的對話，10月16日的開幕秀將由6名設計師結合6部人氣台劇，打造服裝作品，連晨翔屆時會以《拜六禮拜》的角色搭配RAY CHU設計的服裝走秀，讓邵雨薇非常期待，笑說：「他在劇裡演的是拳擊教練，應該有好看的可以看。」

▲臺北時裝週。（圖／公關照）

▲邵雨薇（左）、連晨翔出席2026春夏臺北時裝週展前記者會。（圖 / 公關照，以下同）

邵雨薇和連晨翔都是演員，對於戲劇結合時裝自然很有感，邵雨薇認為：「時尚跟戲劇都需要很多人一起完成，很相似。」並表示：「服裝就像進入角色的鑰匙，妝髮、服裝一完成，就能立刻入戲。」連晨翔則說，戲劇和服裝不可分開：「一喊『Action』，情感與能量就開始循環，時尚也一樣，是不斷循環與推進。」

連晨翔曾在2023年走上臺北時裝週伸展台，他坦言當時相當緊張，在台上「一路勇往直前」，今年再次走秀，將演繹服裝設計師RAY CHU以《拜六禮拜》中拳擊教練角色為題設計的服裝，不但讓邵雨薇期待，也被問到是否會性感地展露身材？他立刻搖頭：「沒有要脫啦，沒有人給這個指令，服裝秀就是要有服裝啊！」

▲臺北時裝週。（圖／公關照）

▲CHARINYEH。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲Yentity。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲Story Wear。

2026春夏台北時裝週將在10月16日至20日舉行，秀程包括開幕大秀、11場品牌秀、閉幕秀等，並有相關展覽。開幕秀由DYCTEAM ×《The Outlaw Doctor 化外之醫》、WEAVISM織本主義 ×《人生清理員》、Dleet ×《今夜一起為愛鼓掌》、NIKI YEH ×《死了一個娛樂女記者之後》、oqLiq ×《我們與惡的距離II》、RAY CHU ×《拜六禮拜》，共6名設計師攜手6部人氣臺劇創作，讓影像敘事與服裝語彙交織共生，想必會充滿故事性。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）

▲JENN LEE。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲INFDARK。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲Daniel Wong。

11場品牌秀則包括首度參與的01 WOOMIN、新銳品牌HANSEN ATELIER、HORSE LAI、INMORIES、WEITZUYUAN，以及持續於臺北時裝週發表作品的Daniel Wong、INFDARK、JENN LEE、Story Wear、Yentity，還有迎接40週年的CHARINYEH，今天的展前記者會中，各品牌皆秀出1套服裝，讓人搶先聞香。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）

▲01 WOOMIN。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲HANSEN ATELIER。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲HORSE LAI。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲INMORIES。

▲臺北時裝週。（圖／公關照）
▲WEITZUYUAN。

►Jisoo夢幻試裝照曝光、Jimin帥飛巴黎！Dior女裝新篇章10/1登場

►Gucci秋冬3顆馬銜扣新包搶看！Horsebit 1955變軟、鬆弛感大包首選

關鍵字：

邵雨薇, 連晨翔, 臺北時裝週

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包 中秋節怎麼能少了蛋黃酥！全台人氣蛋黃酥推薦　每家都一蛋難求 5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面