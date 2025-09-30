「拳擊教練」連晨翔將為臺北時裝週走秀　邵雨薇期待有「好看的」

記者林明瑋 / 台北報導

文化部主辦的「臺北時裝週SS26」將於10月16日登場，今天（9/30）舉辦展前記者會，邵雨薇和連晨翔應邀為時尚盛事站台。今年主題「Fashion, Action!」探討戲劇與時裝的對話，10月16日的開幕秀將由6名設計師結合6部人氣台劇，打造服裝作品，連晨翔屆時會以《拜六禮拜》的角色搭配RAY CHU設計的服裝走秀，讓邵雨薇非常期待，笑說：「他在劇裡演的是拳擊教練，應該有好看的可以看。」

▲邵雨薇（左）、連晨翔出席2026春夏臺北時裝週展前記者會。（圖 / 公關照，以下同）

邵雨薇和連晨翔都是演員，對於戲劇結合時裝自然很有感，邵雨薇認為：「時尚跟戲劇都需要很多人一起完成，很相似。」並表示：「服裝就像進入角色的鑰匙，妝髮、服裝一完成，就能立刻入戲。」連晨翔則說，戲劇和服裝不可分開：「一喊『Action』，情感與能量就開始循環，時尚也一樣，是不斷循環與推進。」

連晨翔曾在2023年走上臺北時裝週伸展台，他坦言當時相當緊張，在台上「一路勇往直前」，今年再次走秀，將演繹服裝設計師RAY CHU以《拜六禮拜》中拳擊教練角色為題設計的服裝，不但讓邵雨薇期待，也被問到是否會性感地展露身材？他立刻搖頭：「沒有要脫啦，沒有人給這個指令，服裝秀就是要有服裝啊！」

▲CHARINYEH。



▲Yentity。



▲Story Wear。

2026春夏台北時裝週將在10月16日至20日舉行，秀程包括開幕大秀、11場品牌秀、閉幕秀等，並有相關展覽。開幕秀由DYCTEAM ×《The Outlaw Doctor 化外之醫》、WEAVISM織本主義 ×《人生清理員》、Dleet ×《今夜一起為愛鼓掌》、NIKI YEH ×《死了一個娛樂女記者之後》、oqLiq ×《我們與惡的距離II》、RAY CHU ×《拜六禮拜》，共6名設計師攜手6部人氣臺劇創作，讓影像敘事與服裝語彙交織共生，想必會充滿故事性。

▲JENN LEE。



▲INFDARK。



▲Daniel Wong。

11場品牌秀則包括首度參與的01 WOOMIN、新銳品牌HANSEN ATELIER、HORSE LAI、INMORIES、WEITZUYUAN，以及持續於臺北時裝週發表作品的Daniel Wong、INFDARK、JENN LEE、Story Wear、Yentity，還有迎接40週年的CHARINYEH，今天的展前記者會中，各品牌皆秀出1套服裝，讓人搶先聞香。

▲01 WOOMIN。



▲HANSEN ATELIER。



▲HORSE LAI。



▲INMORIES。



▲WEITZUYUAN。