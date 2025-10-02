潘瑋柏嬌妻愛馬仕包色收藏　名牌包與泳裝照齊吸睛

▲宣云自認古早味穿搭，配上愛馬仕鱷魚皮Mini Kelly包。（圖／翻攝lunaaay__ IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏2020年與小13歲的大陸空姐宣云（Luna）結婚，兩人有默契相保護家庭生活，不僅鮮少同框合影，連是否生兒育女都未正面回應，直到今年2月宣云在IG首度分享與女兒的甜蜜互動，才讓女兒曝了光。不過夫妻倆對於時尚穿搭倒是樂於分享，潘瑋柏每回曬新照必定有高價名錶或珠寶入鏡，宣云則鍾愛愛馬仕（Hermès），最常秀Mini Kelly迷你凱莉包。





▲宣云秀近日白色系裝扮，拎白色的愛馬仕Mini Kelly包。（圖／翻攝lunaaay__ IG）

宣云近日分享白色時尚與她口中的古早味穿搭，都搭配愛馬仕尺寸小巧的Mini Kelly包，分別是白色小牛皮款以及矜奢鱷魚皮製的款式，絕配她的小洋裝造型，她還收藏一般尺寸的棕色凱莉包，幾乎採「包色」收藏。





▲宣云也收藏愛馬仕棕色凱莉包。（圖／翻攝lunaaay__ IG）

曾被譽為「最美空姐」的宣云，除了名牌行頭吸睛，她婚後升格當媽媽後依然保持絕佳狀態，也讓網友稱羨不已，今年夏天她到蘇美島度假，大方分享穿黑色連身泳裝的美照，白皙肌膚與勻稱身材再度贏得一面倒讚美，老公潘瑋柏當然也在第一時間按讚了。





▲宣云日前在蘇美島度假，泳裝照驚豔網友。（圖／翻攝lunaaay__ IG）