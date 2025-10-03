中秋儀式感拉滿！Marimekko餐盤美哭了、巧克力月餅是送禮天花板

fb ig video search mobile ETtoday

Marimekko 3色Unikko游霓可印花湯碗NT$1,190／500 ml 、圓盤NT$1,190／20 cm 、馬克杯 NT$990／250 ml、手握杯價格店洽／200 ml。（俊思提供）

▲Marimekko 3色Unikko游霓可印花湯碗NT$1,190／500ml 、圓盤NT$1,190／20cm 、馬克杯 NT$990／250ml、手握杯價格店洽／200ml。（俊思提供）

圖文／鏡週刊

即將就是中秋節連假了。

每到中秋必吃的月餅，在今年有一些特殊的口味，當然，擺盤的器皿也需要費心，才能讓餐桌美學呈現精緻度，甚至，在送走客人後想洗個澡放鬆的沐浴用品，都推出充滿節慶感的品項，你說，是不是一定要好好過節才行呢？

在家家戶戶都烤肉的同時，留給自己一段優雅精緻的中秋時光吧！

餐盤美哭了

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Marimekko中秋系列Tiara王冠印花系列以花草植物為靈感。（俊思提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Marimekko Syksy玻璃系列琥珀金Unikko游霓可花型盤。NT$1,890。（俊思提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Marimekko Syksy玻璃系列琥珀金雨滴觸感高腳玻璃杯。 NT$1,790／250ml。（俊思提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Marimekko Tiara王冠印花有機棉隔熱手套。NT$1,090。（俊思提供）

中秋節不要只顧買月餅啊！月圓時的餐桌擺盤很重要的。芬蘭品牌Marimekko的中秋獻禮，以暖色調和經典印花注入愉悅氛圍：包括將花卉之美與北歐設計語言融合的3款印花Tiara王冠、Unikko游霓可、Valssi華爾滋，以及Syksy琥珀金色調的玻璃系列，皆是與親友聚餐時，能大展主人家餐桌美學的品味與格調。

巧克力有約

靚鑑賞／月亮請上桌

▲綺月伴月禮盒包含花型巧克力、魚子方巧克力。NT$1,360。（藍鐘提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲奶茶餅乾巧克力月餅以牛奶巧克力結合淡雅茶香內餡與榛果餅乾碎。（藍鐘提供）

從小到大，我們的月餅吃得也夠多了，但是提到巧克力月餅？這也太特別了吧！來自義大利的頂級巧克力品牌Venchi推出全新中秋節「綺月系列」，將義式創意融入東方意象，打造3款獨具風格的巧克力月餅，口味包括蜂蜜核桃巧克力、奶茶餅乾巧克力、特濃黑可可碎巧克力，搭配月餅花型輪廓，絕對是今年中秋節裡，最值得細細品味的特殊味蕾體驗。

和洋新月餅

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Café Kitsuné中秋手工月餅禮盒（左起）開心果柚子、覆盆子玫瑰、抹茶鳳梨。NT$1,380 ／6入。（Onefifteen提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Café Kitsuné月餅禮盒以創意質感的插畫包裝。（Onefifteen提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲Café Kitsuné抹茶鳳梨月餅使用精選宇治抹茶搭配台灣土鳳梨餡。（Onefifteen提供）

日法混血的小狐狸在華人的中秋佳節也不想缺席，以手作的溫度與兩國的味覺記憶，推出Café Kitsuné中秋手工月餅禮盒，其中以今年席捲甜點界的熱門風味—開心果結合清新酸甜的柚子丁的口味最特別，其他兩款包括靈感取自法式甜點的覆盆子玫瑰、以及對在地風味最溫潤體現的抹茶鳳梨月餅，都是滿滿的職人心意，成就中秋的美好。

沐浴月光下

靚鑑賞／月亮請上桌

▲禮盒設計概念呼應蘇東坡的千古名句「但願人長久，千里共嬋娟」。（嵐舒提供）

靚鑑賞／月亮請上桌

▲明月桂花烏龍沐浴露。NT$500／110g、NT$900／270g、NT$1,450／550g。（嵐舒提供）

誰說中秋節的月餅只會令人肥呢？來自英國的LUSH（嵐舒）推出中秋限定系列，讓月餅成為沐浴時光解憂的香噴噴神器，包括有著檀香與安息香樹脂馥郁香氣的中秋月餅氣泡彈、以及同樣擬真度極高的全新冰皮月餅泡泡浴芭，運用冰藍色的雪皮外殼包裹閃亮粉紅餡料，散發甜中帶酸的清新薄荷香氣、以及有著幽然香氣的明月桂花烏龍沐浴露。在與親朋好友團聚時，也記得留給自己在滿月影下的沐浴享受時光。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

