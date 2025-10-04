7款高層次日系短髮範本！酷帥狼尾、公主切短髮不整理也好看

文／美人圈

相較於韓系短髮以碎髮、線條堆疊出氛圍感，日系短髮更著重在「高層次」與「空氣感」的拿捏！髮絲隨性卻不凌亂、帶有輕盈感，讓髮型即使處在長度過渡期，也不會顯得笨拙或難整理。2025年流行的日系短髮多以中短長度為主，不僅能自然修飾臉型，也省去繁瑣的打理，輕鬆就能散發日系隨性感，這次精選7款人氣日系層次短髮範本，從酷帥的狼尾、率性的掛耳短髮，到帶點空靈氣質的羽毛剪鮑伯，都能找到命定短髮靈感！

2025日系層次短髮推薦1：狼尾短髮

層次打得高又輕薄，髮尾帶著自然紋理，營造出微微凌亂卻蓬鬆的效果。原本帶點搖滾感的狼尾短髮，搭配日系的柔和線條後，更像是自由隨性、不刻意卻很有型的女孩。走在街頭時，自然散落的髮絲就能帶出率性氛圍，給人一種酷帥又清新的印象。

▲狼尾短髮搭配日系的柔和線條後更隨性。（圖／IG@miyu_mochizuki）

2025日系層次短髮推薦2：破碎短髮

肩上長度搭配高層次破碎線條，髮尾自然外翹，整體帶點俏皮少年感。短瀏海和臉旁細碎髮絲不只修飾臉型，還增添了一種靈動感，讓人看起來清純又帶點古靈精怪。特別適合圓臉或嬰兒肥，散發一種活潑又輕盈的日系氛圍。

▲破碎短髮特別適合圓臉或嬰兒肥。（圖／IG@yoning.chacha）

2025日系層次短髮推薦3：小貓短髮

不像傳統鮑伯那樣整齊工整，小貓短髮帶著毛絨絨的柔和氛圍。細碎的髮絲隨性落在臉龐兩側，彷彿天然濾鏡般修飾臉型。微翹髮尾搭配空氣燙質感，就算不特別整理，也能呈現慵懶又減齡的感覺，像貓咪般輕鬆自在，給人乾淨、溫柔又清新的印象。

▲小貓短髮給人乾淨、溫柔又清新的印象。（圖／IG@yeovvun）

2025日系層次短髮推薦4：短髮公主切

公主切和短髮結合後，臉旁的層次感更明顯，視覺上直接達到修飾效果。比起厚重版公主切，這款日系短髮版顯得更輕盈靈動，髮絲自然垂落間，帶出一種空靈、純淨的氣息。就算只是隨意披著，也能散發清新氛圍，好整理又耐看。

▲短髮公主切好整理又耐看。（圖／IG@_sakimaru.jp）

2025日系層次短髮推薦5：掛耳短髮

這款人氣爆紅的掛耳短髮，簡單一個耳後小動作，就能展現清爽感。俐落的線條中帶著柔和層次，讓臉型更修長。搭配空氣瀏海能散發透明感，換成八字瀏海則多了慵懶氛圍。隨手抓點濕髮線條，就能營造清純卻又帶點率性的日系少女感。

▲掛耳短髮搭配空氣瀏海散發透明感。（圖／IG@songch_y）

2025日系層次短髮推薦6：翹翹短髮

髮尾自然外翹，彷彿帶著小小的俏皮心機，隨風一動就特別靈動。搭配S形線條修飾臉型，再加上減齡感瀏海，讓整體氛圍清新又甜美。這款短髮像是校園少女般青春洋溢，很適合學生或想展現活力感的人，清純又不失可愛。

▲翹翹短髮很適合學生族。（圖／IG@__erimmm）

2025日系層次短髮推薦7：羽毛剪鮑伯

傳統鮑伯強調厚實，而日系版本則以「羽毛感」取勝。柔和的層次讓造型看起來輕盈不厚重，髮絲隨性垂落間自帶空氣感。這種清爽的輕盈感，不僅能拉長臉型比例，還讓整體造型更乾淨透明，給人一種純淨、空靈的氛圍感。

▲羽毛剪鮑伯帶點空靈氣質。（圖／IG@chahong_official）

