李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招

文／美人圈

影視歌三棲女星李千娜日前在IG曬出一則「照鏡子」唱歌影片引爆話題，只見她與參加選秀節目《大學聲YOUNG VOICE》的21歲女兒顧穎從五官到體態都像複製貼上，本人更笑稱是「Ctrl+C＋Ctrl+V」，還表示如果自己時間不夠用，通告可以發給女兒。熟知李千娜的粉絲都知道她向來十分保護家庭，多年來極少在公開場合談及與前夫所生的一對兒女，作風相當低調，這次罕見同框愛女，也讓人紛紛直呼太驚喜！

▲左圖為李千娜，右圖則為女兒顧穎，兩人擁有如同複製人的立體五官！（圖／IG@n_a_n_a_l_e_e、IG@guyinng）

影片除了母女神複製的高顏值受到討論外，不少網友更驚訝40歲的李千娜依舊狀態滿分，宛如逆齡生長般凍齡，完全看不出歲月痕跡。值得一提的是，李千娜去年3月才迎來小兒子Yellow，她僅花短短兩個月，就從產後的63公斤恢復到53公斤，如今更以完美比例和纖細螞蟻腰讓人驚嘆，體態管理功力堪稱教科書級別。本篇也揭曉李千娜的身材管理秘訣，來看看如何不節食也能健康瘦！

▲李千娜產後狀態滿分。（圖／IG@n_a_n_a_l_e_e，下同）

李千娜瘦身秘訣：每週都會運動4次以上，勤跑健身房

李千娜身材屬於四肢纖細卻有線條感，不顯過瘦，反而展現健康、精緻的體態比例！而她本人也自曝是扎實的「健康運動派」能長年維持22腰靠的是持之以恆的運動好習慣。李千娜表示她每週都會上健身房運動4次以上，每次一定會超過半小時，平時以重訓結合有氧為主，在教練的專業指導下進行全身肌群鍛鍊，確保線條緊實均衡。若遇到頒獎典禮或拍攝工作，則會特別加強肩膀、手臂等需要展露的部位，讓狀態隨時維持在最佳。

李千娜瘦身秘訣：不同運動交替進行，提升燃脂效率

李千娜除了勤跑健身房做重訓外，她會透過不同運動交替進行，像重訓搭配有氧或瑜伽、皮拉提斯或功能性訓練，不只增強肌耐力、提升柔軟度與身體協調性，讓線條更自然流暢，過程也會更有趣，避免單一訓練帶來的無聊與倦怠。同時，多元運動能訓練到全身不同部位，從核心、下肢到手臂線條都能均衡雕塑，不會有「只瘦某個部位」的問題！

李千娜平時還會踩飛輪狂燃脂、靠游泳訓練全身肌肉，甚至上拳擊課增加爆發力與線條感。只能說，她的好身材絕非天生，而是持續自律與多元訓練的成果！

李千娜瘦身秘訣：拒喝甜的飲料，每天至少攝取2000cc以上的水

李千娜平時拒喝所有含糖飲料，改以每天2000cc以上的水當標配，不僅幫助促進新陳代謝、加速燃脂，還能自然排毒、改善水腫，讓身體線條更緊緻。長期維持這個習慣，肌膚也變得水潤透亮，完全看不出歲月痕跡，真正做到從內而外的健康凍齡。

李千娜瘦身秘訣：不靠極端節食減肥，採用「168斷食法」

李千娜坦言自己私下就是個吃貨，但從不靠極端節食減肥，而是堅持吃得聰明！她分享，產前維持身材時都採用168斷食法，一天只吃兩餐，透過16小時空腹＋8小時進食的節奏來控制熱量並穩定代謝。同時，她戒掉精緻澱粉與糖分，改以優質蛋白質與好油脂作為主要能量來源，讓身體有飽足感又不易囤積脂肪。這樣的飲食方式不僅幫助她有效燃脂、維持體態，也讓整個減重過程輕鬆、健康，且能長期執行不反彈。

