汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

▲找出汗臭背後原因，教你徹底改善。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫炎熱，一進入室內空間，你也常聞到撲鼻的汗臭嗎？營養師高敏敏分享，汗臭背後可能藏著身體警訊，不同汗味代表身體不同狀況，快來看看你是哪一味？如何改善一次告訴你。

#油垢味

若身上飄出油垢味，代表經常高油飲食，容易導致肝膽功能不佳，建議多攝取深綠色蔬菜，因脂肪肝會使代謝變慢，無法排除毒素，進而導致毒素從汗液中排出，而膳食纖維可增加糞便中油脂的含量，可降低油脂吸收，建議以蒸、煮、滷、燉的方式料理 ，避免攝取過多油脂。

#焦味



愛吃燒烤易造成心臟和腸道的負擔大，建議適量補充各色蔬果、黑巧克力、綠茶，含有澱粉或油脂的食物，經過高溫燒烤後，易產生致癌物，而富含多酚的食物有保護心血管的功效，也可以減少自由基傷害腸道、幫助體內抗發炎。

#甜膩味

吃太多糖易使胃、胰臟功能不佳，建議三餐補充山藥、秋葵、地瓜、玉米，甜食容易刺激分泌胃酸，增加胃部負擔，而山藥、秋葵這種含有多醣體，可以增加胃部黏膜的保護力，營養師也提醒，若血液中的葡萄糖過高，也會產生體味，可以多吃低GI澱粉，維持血糖平衡。

#腥味

愛吃乳製品，易導致肺、腸胃不佳，建議建議吃點白蘿蔔或是泡點生薑茶，乳製品在消化過程中易產生異味，生薑有溫潤腸胃的效果，而白蘿蔔富含蘿蔔硫素等，可幫助防癌、抗氧化，這兩個食材也可以幫助除體內油脂、改善體味。

#腐味

愛吃加工肉，鹽分過高易使腎臟功能受損、膀胱結石，建議多補充植物性蛋白質的豆類、豆製品，同時補充水分，足夠飲水量可幫助尿液中的鈣、草酸鹽溶解，減少結石的形成。

#營養師加碼分享全面抗臭 這樣吃&這樣做

- 深綠色蔬菜：含鉀、鈣、鎂的蔬菜可維持酸鹼平衡，幫助淡化體味。

- 高纖水果：維持消化道健康，有助於減少體味。

- 柑橘類：富含檸檬酸&維生素C，幫助抗氧化、改善體臭。

- 植物性蛋白質：減少攝取紅肉，減少高油脂肉類。

- 綠茶：富含茶多酚 可幫助抗菌、抗氧化，可改善體臭&口臭。

- 充足飲水：促進代謝力 幫助排毒、排便順暢。