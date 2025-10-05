康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一

▲康寧餐具首度推出HELLO KITTY系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

康寧餐具2025百貨周年慶檔期開跑，首度推出的Hello Kitty聯名系列，將經典紅蝴蝶結與蘋果元素帶上餐桌，設計成多款碗盤與醬油碟，療癒感滿滿！而旗下年年熱賣的SNOOPY系列，也推出指定花色與品項可享買一送一優惠，粉絲們準備列清單啦。

這次聯名系列推出6款商品，從8吋分隔盤、12cm醬油碟，到沙拉碗、小羹碗與韓式湯碗，滿足從個人餐到家庭聚餐的各種場景。組合優惠也相當吸睛，全套6件組原價3,430元，周年慶價1,899元，幾乎是半價就能把「Kitty的一桌子」帶回家。

同系列單品組合如醬油碟2件組、沙拉碗2件組等，也分別以約6折左右的價格推出。此外購買Hello Kitty系列商品單筆消費滿1,974元，還能加贈市價750元的PYREX Claro直飲便攜耐熱玻璃水瓶。

SNOOPY系列同樣於周年慶檔期中推出強檔優惠，涵蓋「復刻黑白」、「露營趣」、「美味早午餐」、「海灘假期」與「好朋友」五大花色。餐盤、保鮮盒、杯瓶及耐熱玻璃器皿皆在活動範圍內，消費者可享買一送一方案，價低品項為贈品。商品包括單價490元至920元的餐盤組，或790元至1,500元的玻璃水瓶、耐熱壺、雙層玻璃杯等，讓日常餐桌或隨身用品都能添上經典史努比元素。

▲三麗鷗10月在中和環球開設快閃店。（圖／業者提供）

《三麗鷗大明星》快閃店 10／1 起甜萌進駐新北中和環球 2 樓，展期一路到 11／30。這次 Hello Kitty、大耳狗喜拿和酷企鵝一次到齊，打造四大夢幻打卡區，不管是星空牆下角色依偎入睡，還是雪花片片的冬日萌小隊，都能讓你拍出一整卷相機底片。

走進快閃店，四大打卡點一路展開，先有「萌力三重奏」巨型立牌迎賓，接著「魔法旋轉柱」把角色放進許願瓶，Kitty 和喜拿不停對你眨眼，怎麼拍都可愛。再往內走，是「瓶中精靈區」與「冬日萌小隊」，角色戴上手套在雪花牆前賣萌揮手，讓人忍不住一次合照打包。

此外還有超過百款新周邊。秋冬必備的「毛毯」和「抱枕」給你最暖的陪伴，酷企鵝、小白狗和 Kitty 直接陪你窩沙發。實用小物方面，會閃閃發亮的「流沙杯墊」、一物兩用的「小夜燈旅充」、500ml「冷水瓶」，甚至「AirPods 保護套」都能讓角色元素跟著你走。愛收納的粉絲也有「飾品盒」、「梳子」和「鏡梳組」，滿足日常需求。