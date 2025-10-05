中秋節85度C咖啡「第二杯4折」　無印良品滿299元送零食

▲中秋優惠85度C推旗下20款咖啡第二杯4折。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月連假接連登場，85度C在中秋節當天祭出咖啡第二杯4折活動，主打20款中大杯咖啡品項，最多現省超過百元；MUJI無印良品則規劃「暢銷食品三連發」滿額贈，單筆消費滿299元即可帶回指定零食，讓消費者在假期裡享受餐飲小確幸。

85度C在中秋節10／6當天推出限定優惠，20款特定中大杯咖啡系列，可享「第二杯4折」優惠（不含鉑金咖啡），不限冰熱，限同品項同大小。現場每人最多可購買三組，最高可省189元；大杯美式兩杯原價150元，折扣後僅需105元，平均一杯52.5元。

近期在社群走紅的蜜桃冰美式與蜜桃氣泡美式，折扣後單杯也不到60元，價格甚至比週五咖啡日更划算。活動當天，購買大杯咖啡寄杯卡十杯裝，最高可再省315元。此外，單筆購買兩杯並報會員電話，還有機會抽中韓國雙人來回機票。優惠僅限門市現場購買。

MUJI無印良品則自10／4至10／26，依節慶推出三波滿額贈活動。於全台門市單筆消費滿299元，即可兌換限量指定零食一包。中秋連假（10／4–10／6）贈送「海味點心系列」，包含蒜味蝦餅、唐辛子魷魚捲片等；國慶連假（10／10–10／12）換成「椰果果凍系列」，有芒果、桑椹與柚子三種口味。

光復連假（10／24–10／26）則推出「洋芋片系列」，提供鹽味與海苔鹽兩種經典口味。這些商品平時單包售價29至39元，是MUJI在零食類的長銷款，活動期間適合順手兌換分享。