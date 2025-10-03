馥馬爾香氛出版社將香水變成冰淇淋　Maison Margiela祭出慵懶假期住宿方案

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

香氛很難靠文字去感覺氣味，若是讓香水具像化，或許能窺知一二。馥馬爾香氛出版社攜手 MINIMAL，將經典香氛化為可口冰淇淋，Maison Margiela與台中李方艾美酒店合作推出「Maison Margiela慵懶假期」住房專案，讓你住宿被「慵懶周末」氣味包圍。

▲馥馬爾香氛出版社攜手MINIMAL 跨界演繹氣味與風味的完美相遇。

香氛藝術遇上米其林一星冰淇淋會激盪出什麼火花？馥馬爾香氛出版社攜手 MINIMAL，將兩款經典香氛轉化為精緻可口的冰淇淋，將香氛轉化為可品嚐的甜點藝術，讓香氣化為一抹入口芬芳。

▲貴婦肖像 X 貴婦肖像冰淇淋。

▲濃縮苦橙 X 濃縮苦橙冰淇淋。

其中貴婦肖像冰淇淋取材自經典香氛《貴婦肖像Portrait of a Lady》，以玫瑰與莓果交織，酸香辛甜層層堆疊，綻放玫瑰般的華麗氣息。濃縮苦橙冰淇淋靈感源自《濃縮苦橙 Bigarade Concentrée》，柑橘果香清新明亮，揉合粉紅胡椒與草本的澄澈底蘊，一口嚐盡秋日果園的明亮爽朗氣息。

▲台中李方艾美酒店推出「Maison Margiela慵懶假期」住房專案。

Maison Margiela將巴黎的氣息帶入旅宿空間，即日起至11月30日，Maison Margiela與台中李方艾美酒店攜手推出「Maison Margiela慵懶假期」住房專案，旅人在入住的每一場關於品味一刻，都將被Maison Margiela經典的慵懶週末（Lazy Sunday Morning）系列所環繞，包括淡香水的清透、蠟燭的微光、沐浴與身體乳的細膩觸感，以及居家擴香的氛圍堆疊，共同營造出時間放慢、感官沈浸的優雅節奏。

▲旅人專屬香氛禮袋只送不賣。

同時更為旅人準備專屬香氛禮袋，內含15ml沐浴乳、15ml身體乳與兩支針管淡香水，讓這份來自巴黎的悠然，不僅停留於旅途，更能延續進入日常。