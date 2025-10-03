fb ig video search mobile ETtoday

馥馬爾香氛出版社將香水變成冰淇淋　Maison Margiela祭出慵懶假期住宿方案

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

香氛很難靠文字去感覺氣味，若是讓香水具像化，或許能窺知一二。馥馬爾香氛出版社攜手 MINIMAL，將經典香氛化為可口冰淇淋，Maison Margiela與台中李方艾美酒店合作推出「Maison Margiela慵懶假期」住房專案，讓你住宿被「慵懶周末」氣味包圍。

▲▼香水跨界。（圖／品牌提供）

▲馥馬爾香氛出版社攜手MINIMAL 跨界演繹氣味與風味的完美相遇。

香氛藝術遇上米其林一星冰淇淋會激盪出什麼火花？馥馬爾香氛出版社攜手 MINIMAL，將兩款經典香氛轉化為精緻可口的冰淇淋，將香氛轉化為可品嚐的甜點藝術，讓香氣化為一抹入口芬芳。

▲▼香水跨界。（圖／品牌提供）

▲貴婦肖像 X 貴婦肖像冰淇淋。

▲▼香水跨界。（圖／品牌提供）

▲濃縮苦橙 X 濃縮苦橙冰淇淋。

其中貴婦肖像冰淇淋取材自經典香氛《貴婦肖像Portrait of a Lady》，以玫瑰與莓果交織，酸香辛甜層層堆疊，綻放玫瑰般的華麗氣息。濃縮苦橙冰淇淋靈感源自《濃縮苦橙 Bigarade Concentrée》，柑橘果香清新明亮，揉合粉紅胡椒與草本的澄澈底蘊，一口嚐盡秋日果園的明亮爽朗氣息。

▲▼香水跨界。（圖／品牌提供）

▲台中李方艾美酒店推出「Maison Margiela慵懶假期」住房專案。

Maison Margiela將巴黎的氣息帶入旅宿空間，即日起至11月30日，Maison Margiela與台中李方艾美酒店攜手推出「Maison Margiela慵懶假期」住房專案，旅人在入住的每一場關於品味一刻，都將被Maison Margiela經典的慵懶週末（Lazy Sunday Morning）系列所環繞，包括淡香水的清透、蠟燭的微光、沐浴與身體乳的細膩觸感，以及居家擴香的氛圍堆疊，共同營造出時間放慢、感官沈浸的優雅節奏。

▲▼香水跨界。（圖／品牌提供）

▲▼香水跨界。（圖／品牌提供）

▲旅人專屬香氛禮袋只送不賣。

同時更為旅人準備專屬香氛禮袋，內含15ml沐浴乳、15ml身體乳與兩支針管淡香水，讓這份來自巴黎的悠然，不僅停留於旅途，更能延續進入日常。

關鍵字：

香氛, 冰淇淋, MINIMAL, MaisonMargiela, 旅宿, 馥馬爾香氛出版社

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

許瑋甯產後代言接不完　自曝每天都有「小小奇蹟」讓她甘之如飴

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

汗臭背後藏著「健康警訊」　身上飄油垢味代表肝膽功能不佳

髮量越來越少已成全民煩惱！「6個方法」幫你改善落髮 秋冬被喵星人正式接管！LV手袋變萌了、蔡依林18萬貓咪晚宴包搶到斷貨 孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心 戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去 8款層次剪染髮顏色推薦！摩卡可可棕、暖陽棕像打上高光　顯白又高級 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 范少勳、姚淳耀比愛心CP感爆棚　Paul Smith乳牛T恤讓兩人喊：好可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面