巴黎時裝周／Haneul、Natty甜酷現身！Isabel Marant日落沙丘波希米亞回歸

記者鮑璿安／巴黎報導

在巴黎皇家宮殿的夜色之下，法國設計師品牌Isabel Marant 將伸展台化為一片金色沙丘，全新登場的2026春夏系列讓觀者如身處盛夏旅途的幻夢之中。本季以「日落沙丘，熾烈隨行」為題，從自然的光影與旅行記憶中汲取靈感，延續品牌擅長的波希米亞靈魂，揉合工藝與自由，勾勒出屬於陽光旅人的輕盈姿態。《ET FASHION》也在巴黎大秀現場訪問到KISS OF LIFE成員HANEUL、NATTY以及歌手米卡，分享他們的造型細節亮點。

HANEUL 與 NATTY 以黑色蕾絲與西裝混搭造型亮相，也十分熱情對《ET FASHION》觀眾打招呼，展現青春與叛逆兼具的法式態度； 2018 年在日本以男子團體INTERSECTION 隊長身分出道的人氣男星米卡（Mika Hashizume）則以黑皮外套與俐落襯衫現身，他透露自己很喜歡這種率性的造型，也特別分享他在巴黎的工作行程，看秀當天還進行了MV拍攝，而且早晨六點就開工，因此感到有些疲憊，但仍不減看秀興致。





▲（依序）KISS OF LIFE成員HANEUL、NATTY以及歌手米卡三人為秀場注入流行能量，也完美呼應 Marant 所描繪的自由靈魂形象 。（圖／品牌提供）

Isabel Marant 本季渲染上一股濃濃的夕陽光澤感，大秀以沙、米白、淡金與古銅色層層鋪展，壓花皮革上留有被烈日烙印的斑駁痕跡，圖騰刺繡、流蘇與串珠細節則像旅途中拾起的紀念。羽毛般輕盈的鉤織上衣，隨步伐搖曳的荷葉邊裙襬，展現出女性的柔軟與堅韌並存。





▲ Isabel Marant 以擅長的法式休閒注入實用主義筆觸，寬鬆工裝長褲、翻蓋口袋外套與繩結腰帶，營造灑脫姿態 。（圖／品牌提供）

Isabel Marant的不同之處在於，設計師懂得如何訴說女性的率性之美，以擅長的法式休閒注入實用主義筆觸，寬鬆工裝長褲、翻蓋口袋外套與繩結腰帶，營造灑脫姿態。麂皮馬甲、透空針織背心與鏤空蕾絲交錯出層次感，既性感又具野性。讓衣物帶著風的動感與身體的呼吸節奏，彷彿每一處布料都藏著旅人自由的靈魂。刺繡繁花在丹寧布上閃耀，如星夜綻放的微光；垂墜洋裝的繩結綁帶若隱若現地勾勒出肌膚線條，柔與剛在此刻達到完美平衡。

▲光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩 。（圖／品牌提供）

Saint Laurent 2026 春夏女裝系列盛大登場，品牌創意總監 Anthony Vaccarello 以電影般的敘事氛圍，將經典符碼與當代語言交織，打造出一場既浪漫又充滿力量的時尚篇章。為呼應春夏時節的輕盈理念，材質上也進一步改革，光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩，致敬了 1966 年 Yves Saint Laurent 開創的 Rive Gauche 成衣系列。壓軸的亮橘色荷葉邊禮服，層層堆疊如雕塑般的結構，既致敬高級訂製的浪漫，也彰顯了Anthony Vaccarello拿手的戲劇性。