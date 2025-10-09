fb ig video search mobile ETtoday

FENDI這顆Peekaboo驚艷全場　靠彩色水泥雕出溫柔奢華　

>

（圖／品牌提供）

▲FENDI全新獨特企劃「Rock the Craft」。（圖／品牌提供，下同）

圖文／CTWANT

在米蘭PALAZZO FENDI，FENDI推出全新具有開創性的獨特企劃「Rock the Craft」，不只是展覽，而是一場藝術、工匠與藝術家的創作派對，相互詮釋彼此的藝術本質。

是藝術裝置還是精品包？FENDI這顆Peekaboo靠彩色水泥雕出溫柔奢華、驚艷全場

由義大利藝術家Edoardo Piermattei搭檔FENDI皮革與皮草工坊匠人同台創作，在三樓現場展開創作Live Show，延續品牌對突破創意疆界，同時擁抱傳統工藝與永續實踐的承諾，把想像中的“優雅手工”打造出新高度。

是藝術裝置還是精品包？FENDI這顆Peekaboo靠彩色水泥雕出溫柔奢華、驚艷全場

靈感來自Piermattei為整棟旗艦店各樓層打造的立體拱頂結構，他運用傳統裝飾技法「a sac à poche」，在手工擠花袋內裝入彩色水泥進行裝飾，讓水泥變得像絲絨般柔軟。再由FENDI皮草工匠與Piermattei聯手，利用獨特鑲嵌工藝變成皮革與皮草飾板。

是藝術裝置還是精品包？FENDI這顆Peekaboo靠彩色水泥雕出溫柔奢華、驚艷全場

是藝術裝置還是精品包？FENDI這顆Peekaboo靠彩色水泥雕出溫柔奢華、驚艷全場

這一套浪漫硬派哲學，再進化成一只絕美的白色帆布Peekaboo包款，成為Peekaboo藝術家系列新作登場。當然少不了可持續時尚這一題：FENDI也用過季皮料剪裁餘料，限量打造一系列訂製Peekaboo，靈感同樣源於Piermattei的專屬藝術創作，為藝術與環保雙重打包，並將開放販售。

是藝術裝置還是精品包？FENDI這顆Peekaboo靠彩色水泥雕出溫柔奢華、驚艷全場

「Rock the Craft」 是FENDI對工藝大膽又不羈的嶄新詮釋，以出人意表的視角為品牌基因注入嶄新活力，側重藝術、工匠與藝術家的創作精神，透過藝術合作激發創意，強化品牌歷史底蘊。

是藝術裝置還是精品包？FENDI這顆Peekaboo靠彩色水泥雕出溫柔奢華、驚艷全場

延伸閱讀
日本母親在7-11外「這行為」太震撼　網紅目睹驚呼：衝擊性太高
人夫自曝「出軌對象竟是岳父」　抱怨妻子產後休養已5個月無性生活被罵翻
原始連結

關鍵字：

周刊王, FENDI, FENDI Peekaboo

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰

遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰

《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面