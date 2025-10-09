FENDI這顆Peekaboo驚艷全場　靠彩色水泥雕出溫柔奢華　

▲FENDI全新獨特企劃「Rock the Craft」。（圖／品牌提供，下同）

在米蘭PALAZZO FENDI，FENDI推出全新具有開創性的獨特企劃「Rock the Craft」，不只是展覽，而是一場藝術、工匠與藝術家的創作派對，相互詮釋彼此的藝術本質。

由義大利藝術家Edoardo Piermattei搭檔FENDI皮革與皮草工坊匠人同台創作，在三樓現場展開創作Live Show，延續品牌對突破創意疆界，同時擁抱傳統工藝與永續實踐的承諾，把想像中的“優雅手工”打造出新高度。

靈感來自Piermattei為整棟旗艦店各樓層打造的立體拱頂結構，他運用傳統裝飾技法「a sac à poche」，在手工擠花袋內裝入彩色水泥進行裝飾，讓水泥變得像絲絨般柔軟。再由FENDI皮草工匠與Piermattei聯手，利用獨特鑲嵌工藝變成皮革與皮草飾板。

這一套浪漫硬派哲學，再進化成一只絕美的白色帆布Peekaboo包款，成為Peekaboo藝術家系列新作登場。當然少不了可持續時尚這一題：FENDI也用過季皮料剪裁餘料，限量打造一系列訂製Peekaboo，靈感同樣源於Piermattei的專屬藝術創作，為藝術與環保雙重打包，並將開放販售。

「Rock the Craft」 是FENDI對工藝大膽又不羈的嶄新詮釋，以出人意表的視角為品牌基因注入嶄新活力，側重藝術、工匠與藝術家的創作精神，透過藝術合作激發創意，強化品牌歷史底蘊。

