fb ig video search mobile ETtoday

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

>

減肥別再靠節食！學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌，靠「肌肉後燃效應」讓你躺著也能消耗更多熱量

▲孫芸芸、隋棠是重量訓練的愛好者。（圖／取自aimeeyunyunsun IG、suitangtang IG）

圖文／CTWANT

打開社群媒體，你會發現那些擁有凍齡美貌和緊實線條的女明星，如隋棠和孫芸芸，都是長期投入健身和重量訓練的愛好者。她們不再追求極端的低體重，反而積極增肌。隋棠甚至曾公開分享，執行增肌計畫後，體重不減反增但身材曲線卻更佳、體脂率反而下降，引發網友熱議。

為什麼你總是減肥失敗？因為你只做了「減重」！

你是否經歷過努力節食、拼命跑步，體重計上的數字確實下降了，但只要稍微放縱，體重就立刻反彈？這就是所謂的「溜溜球效應」。多數人減肥的盲點在於只專注於「體重」，卻沒有區分減少的究竟是脂肪還是肌肉。當你用極低熱量或單純長時間有氧運動來減重時，身體往往會先流失寶貴的肌肉，導致你的基礎代謝率（BMR）越來越低。基礎代謝率一降低，身體就會變成一台低效能的舊機器，即使吃得很少，也更容易堆積脂肪。事實是減肥的關鍵不是減輕體重，而是「增肌」。

減肥別再靠節食！學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌，靠「肌肉後燃效應」讓你躺著也能消耗更多熱量

▲隋棠。（圖／取自suitangtang IG）

練肌肉才是能在身體內建24小時運作的「高效能燃脂發電機」

過去的減肥迷思，總是以節食和長時間有氧來「快速減重」。但這種方式往往導致寶貴的肌肉量流失，身體的燃脂能力也隨之下降。

基礎代謝率（BMR）是什麼？ BMR指的是你在完全休息（躺著不動、不思考）時，身體為了維持心跳、呼吸、器官運作所消耗的最低熱量。

肌肉如何影響BMR？ 你的肌肉量越多，BMR就越高。這意味著，如果你比別人擁有更高的肌肉量，即使你們整天做同樣的事情，你也會燃燒掉更多卡路里。增肌就是從根本上提升你身體的「燃脂底線」，將「易胖體質」徹底轉變為「易瘦體質」。

減肥別再靠節食！學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌，靠「肌肉後燃效應」讓你躺著也能消耗更多熱量

▲隋棠健身飲食。（圖／取自suitangtang IG）

重量訓練的價值：從「消耗當下」到「全天候燃脂」

女明星為何不追求「紙片人」？就如同隋棠一樣體重增加，身材反而更火辣，光靠跑步或節食難以長久堅持，而且肌力訓練能帶來兩大優勢：

A. 啟動「後燃效應」（EPOC）

重量訓練屬於高強度運動，會讓肌肉產生微小的撕裂。身體為了修復這些肌肉纖維，必須在運動結束後數小時內持續消耗額外的能量。這種現象被稱為運動後過量氧耗（EPOC），或俗稱的「後燃效應」。簡單來說，有氧運動是做多少燒多少，而肌力訓練則能讓你「下了訓練台還在燒」。

B. 雕塑緊緻線條，視覺更顯瘦

許多女性害怕練肌肉會「變壯」。但孫芸芸、隋棠等女星的體態證明，適度的肌力訓練只會讓身體線條變得更加緊實、立體。相同重量的肌肉和脂肪，肌肉的體積只有脂肪的三分之一。這就是為什麼體重一樣，但有肌肉線條的人看起來卻更瘦、更有活力。

減肥別再靠節食！學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌，靠「肌肉後燃效應」讓你躺著也能消耗更多熱量

▲孫芸芸雕塑緊緻線條，視覺更顯瘦。（圖／取自aimeeyunyunsun IG）

如何像女明星一樣實踐「增肌燃脂」策略？

運動策略： 每週至少進行2－3次的全身性重量訓練，涵蓋腿部（如深蹲、硬舉）、胸背（如臥推、划船）和核心，給予肌肉足夠的刺激，最大化增肌效果。如果時間有限，請記住「先重訓，後有氧」的原則，確保你在體力最佳時段，將能量投入在增肌上。

飲食策略： 肌肉生長需要充足的原料。請特別注重每餐的蛋白質攝取（如雞蛋、瘦肉、豆類、魚類），並搭配足夠的原型食物碳水化合物（如地瓜、糙米）來提供訓練能量，這是增肌減脂成功的關鍵營養素。

減肥別再靠節食！學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌，靠「肌肉後燃效應」讓你躺著也能消耗更多熱量

▲孫芸芸。（圖／取自aimeeyunyunsun IG）

延伸閱讀
人夫自曝「出軌對象竟是岳父」　抱怨妻子產後休養已5個月無性生活被罵翻
蘆洲自助餐氣爆「監視器畫面曝」　店員被炸飛、爸爸抱小孩奔逃
原始連結

關鍵字：

周刊王, 減肥, 增肌, 健身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆 韓國近期最火「高光腮紅」8款推薦！粉紫色細緻偏光太美　輕鬆刷出仙氣感 潤娥《暴君的廚師》山茶花妝容太驚豔　4大上妝重點、3款範本一次解析 真話比討好更重要！「3星座」不怕得罪人　水瓶直言不諱讓人難招架 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 趙露思《許我耀眼》8清醒金句：我要麼一無所有，要麼擁有一切 7個底妝乾淨技巧、步驟！先畫眼妝再上底妝不顯髒　粉狀腮紅更自然

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面