年末聯名彩妝太好買！早午餐兄弟欠收藏、哈利波特「路摸思」魔法點亮美肌

▲下半年聯名彩妝驚喜連連。（圖／品牌提供）



圖文／CTWANT

最讓彩妝控們心甘情願獻上錢包的，就是驚喜連連的「聯名彩妝」！這篇要介紹三個風格迥異卻同樣精彩的跨界合作，每一款都讓人難以抗拒。從韓國彩妝霸主CLIO攜手經典IP《哈利波特》颳起的魔法旋風，到INNISFREE與萌趣IP「早午餐兄弟」的療癒出擊，再到I'M MEME聯手台灣百年刷具品牌「林三益」的專業碰撞。無論你是魔法迷、可愛控還是實用派，都注定有你的命定彩妝！

INNISFREE X 早午餐兄弟

INNISFREE今年週年慶不只是購物，更想帶給大家療癒日常的小驚喜。滿滿明星商品優惠折扣，搭配超可愛「早午餐兄弟」聯名滿額贈品，讓逛街的每一步都充滿期待。無論是幫肌膚挑選保養好物，或是替自己準備迎接秋冬的儀式感，都能在INNISFREE週年慶補滿好心情、為平凡的日常收穫療癒能量。

▲會員消費不限金額，打卡送早午餐兄弟表情貼，2款隨機贈送（圖／品牌提供）

INNISFREE驚喜攜手來自韓國的人氣療癒IP「Brunch Brother早午餐兄弟」，經典角色吐司大哥、小黃鴨、黑企鵝哥哥、Mogry黑貓全員出動，推出三款限量滿額贈品：早午餐兄弟放空木漿海綿、早午餐兄弟短腿小方包及早午餐兄弟躺平地墊，用圓潤眼睛和慵懶隨興的表情，陪你在忙碌的日常裡找到屬於自己的小確幸，把日常生活變得更可愛。凡10月1日起於INNISFREE消費滿額，即可獲得早午餐兄弟聯名贈品，數量有限贈完為止。

▲消費滿888元即贈早午餐兄弟放空木漿海棉，4款隨機贈送。（圖／品牌提供）

▲消費滿1,500元即贈早午餐兄弟短腿小方包，3款隨機贈送。（圖／品牌提供）

▲消費滿3,800元即贈早午餐兄弟躺平地墊，3款隨機贈送。（圖／品牌提供）

I'M MEME X 林三益

絕美眼頰盤與專業刷具夢幻合作，韓系開架彩妝品牌I’M MEME與台灣專業刷具品牌LSY林三益打造美妝新高度，以Travel Light, Look Chic為題，展現韓妞感輕旅妝風潮，採用時下最流行的蜜桃奶咖色調，推出同色系我愛口袋彩妝小方盒#09小蜜桃與隨型刷CL!CK。超迷你5CM且零廢色的眼頰盤搭配比掌心還小的多功能眼彩刷完美組合，攜帶方便兼具快速秒完妝，無論台灣小旅行、出國海外度假，大幅節省行李空間與重量，隨時切換多變眼妝，掌握旅行寶貴時刻！

▲I’M MEME我愛口袋彩妝小方盒／550元。（圖／品牌提供）

全新隨型刷CL!CK以隨心變換．形變自如為設計核心，打造兼具便攜性與專業度的多功能彩妝刷。不同於傳統單支刷具，CL!CK採用精準卡榫式結構，刷柄與刷頭可自由拼接，一聲「Click」即可快速切換，靈活完成日常或進階妝容。搭配六款精選刷頭，涵蓋暈染打底、眼影細節、眼線勾勒、臥蠶打亮與重點遮瑕等功能，不挑眼型，從單眼皮、內雙眼到外雙眼，一組滿足多變的眼妝需求，從日常清透到濃郁深邃皆能輕鬆駕馭，新手也能畫出乾淨有神的眼妝。

▲LSY林三益 隨型刷CL!CK／1,760元。（圖／品牌提供）

CLIO X 哈利波特

此系列靈感來自《哈利波特》電影主角進入霍格華茲的成長歷程，分別融入至不同產品概念中，從產品到包裝都有滿滿的細節。羽緻無限緞光氣墊粉餅哈利波特限定版輕盈貼膚、自然透亮，一拍探索魔法世界！幻光紫色的獨特設計外殼，盒上有星芒及魔杖照明咒「LUMOS」，象徵點亮你的美肌，打造如魔法般自然透亮的肌膚！而氣墊粉撲上也有霍格華茲魔法與巫術學院剪影，並印製哈利波特字樣；外盒底部利用光源照射後，更擁有魔幻夜光效果，滿滿的精美細緻小巧思，處處令人愛不釋手，值得珍藏。

▲珂莉奧 羽緻無限緞光氣墊粉餅－哈利波特限定版 SPF50+ PA+++／1,200元。（圖／品牌提供）

「玩色百搭空氣眼影盤-哈利波特限定版」以哈利波特故事主角為靈感，台灣推出2款色號：#16哈利波特（金探子裝飾百搭暖紅棕色調）及#17妙麗格蘭傑（愛情魔藥裝飾氣質玫瑰粉色調），為適合冷暖膚色的日常實用色系，也巧妙融入代表故事主角特色的重點色彩。超精緻童趣光柵紙盒，眼影上更壓印著哈利波特主角相關的故事元素，充滿魔法世界專屬印記，搭配當紅流行百搭眼影色，兼具收藏及實用價值。

▲珂莉奧 玩色百搭空氣眼影盤－哈利波特限定版 #16號哈利波特／850元。（圖／品牌提供）

▲珂莉奧 玩色百搭空氣眼影盤－哈利波特限定版 #17號妙麗格蘭傑／850元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 情侶撿到手機狂買「盜刷2萬多」 失主一查氣炸！超慘下場曝

▸ 別人要借錢怎拒絕？ 作家教回「這句話」：給足面子卻一毛沒借

▸ 原始連結