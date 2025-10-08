fb ig video search mobile ETtoday

年末聯名彩妝太好買！早午餐兄弟欠收藏、哈利波特「路摸思」魔法點亮美肌

>

▲下半年聯名彩妝驚喜連連。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最讓彩妝控們心甘情願獻上錢包的，就是驚喜連連的「聯名彩妝」！這篇要介紹三個風格迥異卻同樣精彩的跨界合作，每一款都讓人難以抗拒。從韓國彩妝霸主CLIO攜手經典IP《哈利波特》颳起的魔法旋風，到INNISFREE與萌趣IP「早午餐兄弟」的療癒出擊，再到I'M MEME聯手台灣百年刷具品牌「林三益」的專業碰撞。無論你是魔法迷、可愛控還是實用派，都注定有你的命定彩妝！

INNISFREE X 早午餐兄弟

INNISFREE今年週年慶不只是購物，更想帶給大家療癒日常的小驚喜。滿滿明星商品優惠折扣，搭配超可愛「早午餐兄弟」聯名滿額贈品，讓逛街的每一步都充滿期待。無論是幫肌膚挑選保養好物，或是替自己準備迎接秋冬的儀式感，都能在INNISFREE週年慶補滿好心情、為平凡的日常收穫療癒能量。

▲會員消費不限金額，打卡送早午餐兄弟表情貼，2款隨機贈送（圖／品牌提供）

INNISFREE驚喜攜手來自韓國的人氣療癒IP「Brunch Brother早午餐兄弟」，經典角色吐司大哥、小黃鴨、黑企鵝哥哥、Mogry黑貓全員出動，推出三款限量滿額贈品：早午餐兄弟放空木漿海綿、早午餐兄弟短腿小方包及早午餐兄弟躺平地墊，用圓潤眼睛和慵懶隨興的表情，陪你在忙碌的日常裡找到屬於自己的小確幸，把日常生活變得更可愛。凡10月1日起於INNISFREE消費滿額，即可獲得早午餐兄弟聯名贈品，數量有限贈完為止。

▲消費滿888元即贈早午餐兄弟放空木漿海棉，4款隨機贈送。（圖／品牌提供）

▲消費滿1,500元即贈早午餐兄弟短腿小方包，3款隨機贈送。（圖／品牌提供）

▲消費滿3,800元即贈早午餐兄弟躺平地墊，3款隨機贈送。（圖／品牌提供）

I'M MEME X 林三益

絕美眼頰盤與專業刷具夢幻合作，韓系開架彩妝品牌I’M MEME與台灣專業刷具品牌LSY林三益打造美妝新高度，以Travel Light, Look Chic為題，展現韓妞感輕旅妝風潮，採用時下最流行的蜜桃奶咖色調，推出同色系我愛口袋彩妝小方盒#09小蜜桃與隨型刷CL!CK。超迷你5CM且零廢色的眼頰盤搭配比掌心還小的多功能眼彩刷完美組合，攜帶方便兼具快速秒完妝，無論台灣小旅行、出國海外度假，大幅節省行李空間與重量，隨時切換多變眼妝，掌握旅行寶貴時刻！

▲I’M MEME我愛口袋彩妝小方盒／550元。（圖／品牌提供）

全新隨型刷CL!CK以隨心變換．形變自如為設計核心，打造兼具便攜性與專業度的多功能彩妝刷。不同於傳統單支刷具，CL!CK採用精準卡榫式結構，刷柄與刷頭可自由拼接，一聲「Click」即可快速切換，靈活完成日常或進階妝容。搭配六款精選刷頭，涵蓋暈染打底、眼影細節、眼線勾勒、臥蠶打亮與重點遮瑕等功能，不挑眼型，從單眼皮、內雙眼到外雙眼，一組滿足多變的眼妝需求，從日常清透到濃郁深邃皆能輕鬆駕馭，新手也能畫出乾淨有神的眼妝。

▲LSY林三益 隨型刷CL!CK／1,760元。（圖／品牌提供）

CLIO X 哈利波特

此系列靈感來自《哈利波特》電影主角進入霍格華茲的成長歷程，分別融入至不同產品概念中，從產品到包裝都有滿滿的細節。羽緻無限緞光氣墊粉餅哈利波特限定版輕盈貼膚、自然透亮，一拍探索魔法世界！幻光紫色的獨特設計外殼，盒上有星芒及魔杖照明咒「LUMOS」，象徵點亮你的美肌，打造如魔法般自然透亮的肌膚！而氣墊粉撲上也有霍格華茲魔法與巫術學院剪影，並印製哈利波特字樣；外盒底部利用光源照射後，更擁有魔幻夜光效果，滿滿的精美細緻小巧思，處處令人愛不釋手，值得珍藏。

▲珂莉奧 羽緻無限緞光氣墊粉餅－哈利波特限定版 SPF50+ PA+++／1,200元。（圖／品牌提供）

「玩色百搭空氣眼影盤-哈利波特限定版」以哈利波特故事主角為靈感，台灣推出2款色號：#16哈利波特（金探子裝飾百搭暖紅棕色調）及#17妙麗格蘭傑（愛情魔藥裝飾氣質玫瑰粉色調），為適合冷暖膚色的日常實用色系，也巧妙融入代表故事主角特色的重點色彩。超精緻童趣光柵紙盒，眼影上更壓印著哈利波特主角相關的故事元素，充滿魔法世界專屬印記，搭配當紅流行百搭眼影色，兼具收藏及實用價值。

▲珂莉奧 玩色百搭空氣眼影盤－哈利波特限定版 #16號哈利波特／850元。（圖／品牌提供）

▲珂莉奧 玩色百搭空氣眼影盤－哈利波特限定版 #17號妙麗格蘭傑／850元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
▸ 情侶撿到手機狂買「盜刷2萬多」　失主一查氣炸！超慘下場曝
▸ 別人要借錢怎拒絕？　作家教回「這句話」：給足面子卻一毛沒借
▸ 原始連結

關鍵字：

周刊王, 聯名美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿 扁平足、寬腳板球鞋怎麼買？6大挑選技巧　加碼好看「暴走鞋」推薦 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招 康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一 巴黎時裝周／夏姿駿馬圖騰開創東方波西米亞風！秋瓷炫與老公放閃看秀 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面