戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

>

星座。（圖／IG）

▲重色輕友最容易「一戀愛就失蹤」的三個星座。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在十二星座之中，有些人一旦陷入愛情，會全然投入，彷彿世界只剩下兩個人。朋友的訊息不再即時回覆，聚會邀約頻頻婉拒，彷彿消失在社交圈。這並非刻意疏遠，而是某些星座在面對情感時，天生具有強烈的依附與專注特質，以下為最容易「一戀愛就失蹤」的三個星座！

Top 1：巨蟹座

巨蟹座戀愛後，往往會將情感焦點完全投射於伴侶身上，他們的愛具有強烈的歸屬與保護性，會不自覺地將戀人納入「家」的範疇中經營。這種依附心理使他們渴望穩定與親密，甚至以「兩人世界」為理想狀態。因此，當巨蟹進入戀情，他們的生活節奏與情緒重心幾乎全由伴侶牽引。朋友對他們而言並非不重要，而是暫時退居次位。他們需要透過與愛人的緊密互動來獲得安全感，一旦關係穩固，才會重新回到社交生活中。

Top 2：天蠍座

天蠍座是典型的「全或無」類型，一旦投入戀愛，會傾盡情感與時間。他們對愛的理解帶有強烈的獨佔與專注慾望，傾向在關係中營造只屬於兩人的私密空間。這種深度的情感連結使他們容易與外界隔絕，甚至對朋友的關心顯得冷淡。對天蠍而言，愛情是一場需要全神貫注的修煉，唯有全然投入，才能獲得情感的安全與確定。當感情進入穩定階段，天蠍才會逐漸回復原本的社交節奏。

Top 3：雙魚座

雙魚座天生浪漫，情感細膩而豐富。他們在戀愛中極易被氛圍牽動，會讓愛情成為生活的核心與靈感來源。這樣的投入常使他們忽略現實節奏，也淡化了與朋友的日常連結。對雙魚而言，戀愛是一種夢境式的體驗，伴侶是他們的精神寄託與情緒出口。當他們陷入這樣的情感氛圍時，外界的需求自然被擱置。唯有當熱戀期過去，雙魚才會重新意識到人際關係的平衡。

