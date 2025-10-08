BLACKPINK快閃店大巨蛋登場！限時5天周邊、專屬服飾搶先開賣

▲BLACKPINK快閃店將在台北大巨蛋登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

BLACKPINK即將於10／18、10／19登上高雄世運主場館舉辦《BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG》演唱會，而台北粉絲也迎來驚喜彩蛋，就是官方限時快閃店「BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞POP-UP STORE IN TAIPEI」將於10／15至10／19在大巨蛋遠東Garden City開幕，成為北部BLINK們的最新朝聖地。

快閃店位於遠東Garden City一樓，每日營業時間為上午11點至晚上9點、僅為期五天。現場將販售巡演主題周邊、服飾與多款收藏商品，從T恤、帽款到小物，皆以「DEADLINE」巡演視覺為主題，部分商品僅限台北店販售，讓BLINK們好好補血一下。

業者表示，活動期間於店內單筆消費達指定金額，還可獲得限定版小卡與海報等回饋贈禮，實際提供以現場為準，且這次回饋設計為專屬台北版本，未來不會再版，一定要收好收滿。

快閃店整體空間以BLACKPINK標誌性的黑粉配色打造，搭配巡演主視覺海報、舞台影像與大型拍照牆，粉絲不僅能購買周邊，也能近距離感受演唱會氣氛，若搶不到高雄演唱會的票，粉絲也能在快閃店稍稍體驗BLACKPINK的現場魅力。

▲台北大巨蛋秀泰影城棟位於光復南路與市民大道交叉口。（圖／業者提供）

而繼台北大巨蛋園區各區域陸續啟用後，「大巨蛋秀泰影城」也宣布將於10／28正式開幕，並於10／9起開放預售部分場次、10／17啟動試營運。

影城佔地超過三千坪，主打全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計，位置於影城棟2至5樓，總樓地板面積3,000坪，設有14座影廳與1,750席座位。其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX、以及Dolby Vision + Atmos 三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的 Remmi Chair影廳，合計7座特殊影廳，為全台之最，開幕前10／27也將推出一日限定半價體驗活動。

▲ULTRA 4DX特殊影廳，透過與電影劇情同步的動態互動座椅和環境效果，提供擬真的全感官震撼體驗。