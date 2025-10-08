「接班昆凌」微風最新19歲代言人亮相　真實身份竟是AI大使

▲微風信義周年慶，揭露最新百貨AI大使。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月百貨周年慶促銷紛紛進入重頭戲，微風信義3館周慶也將在10／16正式登場，集團策略長廖曉喬今（10／8）公布最新微風大使Svasti，台法混血的時尚外型結合品味甜美，並在影片中展示多款精品服飾，其實Svasti是透過多次反覆修改打造的首位AI百貨代言人，廖曉喬表示：「經過2個月不斷調整來帶出她的微風精神，對她說話的口音相當滿意。」並宣布Svasti可以開始接工作了。

微風內部籌劃特定團隊，花2個月的時間打造出全球首位AI代言人，廖曉喬表示，做百貨就是要不斷創新，也是經過很多調整的過程，才讓Svasti能夠呈現微風那種時尚、大膽思維又舉手投足充滿品味的氣質。

微風信義、微風松高、微風南山三館周年慶將於10／16至11／3舉行，今年以「夢幻海境」為主題，推出多項滿額回饋與抽獎活動，最高可享30％回饋。首6日還加碼祭出滿1萬元抽黑眼豆豆（Black Eyed Peas）2025亞洲巡迴演唱會雙人門票、85,000元Solaire天際塔尊爵套房住宿券等獎項。

微風周年慶期間推出高級珠寶消費滿3萬元送15,000點（價值1,500元）、國際精品消費滿1萬元送1萬點、香氛保養消費滿3,000元送3,000點回饋。使用微風聯名卡可再加贈1,000點，使用悠遊付單筆滿2,000元可再獲酬賓券100元。而10／16至10／21首六日為最強優惠期，單筆消費滿1萬元即可登記抽獎，最大獎為Black Eyed Peas演唱會雙人門票與Solaire天際塔雙人套房。

此外微風信義周年慶期間迎來多間新櫃，包括法國香氛品牌GUERLAIN全球首間「藝術沙龍高訂香氛色彩概念精品店」，提供香水瓶身客製化體驗；另有日本精緻珠寶AHKAH、精品童裝baby MADISON，與時裝週概念店TPEFW Select Shop登場。

各大精品同步推出周年慶限定新品，如Louis Vuitton全新Diamonds系列、CELINE鱷魚皮TEEN TRIOMPHE手袋及JIMMY CHOO珍珠飾穆勒高跟鞋等。餐飲則有四代目菊川推出套餐享「炸蝦天婦羅」買一送一，樂天皇朝則加碼「皇朝小籠包」雙倍份量加碼。

微風松高主打宜得利家居單筆滿500元，可累積點數抽萬元獎；MUJI無印良品祭出滿1,000元現折100元優惠，還有JORDAN限量鞋款搶先上市、H&M秋冬系列同步登場；微風南山則引進Max Mara旗艦店、韓國潮流品牌COVERNAT全台首店、精品包品牌RABEANCO及健康取向吃到飽餐廳Fundamental等新櫃。

▲今年萌系IP史努比助陣，搭配卡友禮與集點活動，預計帶動來客成長。（圖／新光三越台北新天地提供，以下同）

新光三越台北信義新天地周年慶10／16日開跑，攜手南韓首爾現代百貨集聚10家最強韓潮話題品牌，更與日本伊勢丹百貨共同打造全台唯一男性選物店，美妝主打首八日天天抽出頂級美妝正貨，回饋力度堪稱歷年最強。

新光三越台北信義新天地4館周年慶10／16開跑，至11／9檔期共25天，首14日化妝品單品滿2,000送2,000點，單館累計滿5,000送5,000點，名品/大家電/法雅客/ [i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆滿萬送5,000點，首七日skm pay限定祭出名品/大家電/法雅客/[i]Store/SAMSUNG智慧館/DJI單筆刷萬送10,000點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。

▲法國香氛「L'Artisan Parfumeur」阿蒂仙之香全台第二家專櫃進駐A11 1F。

新光三越喊話今年周慶業績上看63億，較去年成長1%為目標，公關透露，看好男性、運動類市場，女裝和珠寶類全館銷售也相當亮眼，美妝部分則是香水類成長最多，為拉入更多客群，此次也邀來頂級香氛進駐，像是PRADA BEAUTY、阿蒂仙、Byredo等香氛大牌，目標打造全台最齊全的精品美妝品牌。