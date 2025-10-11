LIFE經典／馬尼拉的人工夢境　當海上浮起一座豪宅島

記者蔡惠如／綜合報導

馬尼拉這座與水共生也與水對抗的城市。每逢雨季總要面對淹水與塞車的雙重考驗，但城市卻一再往外擴張，像是無視腳下的基礎問題。如今它有了新的野心，便是在馬尼拉灣上蓋一座「人造島」讓豪宅與高樓在浪潮上誕生。這項名為「City of Pearl（珍珠之城）」的計畫，是中國一帶一路的計劃之一，而在2018年就拿下國際設計大獎 A’ Design Award，被形容為「菲律賓版的杜拜朱美拉棕櫚島」。

負責設計的 HPA 建築與工程顧問公司，顯然照著杜拜的劇本進行，填海造陸、蓋上高級飯店、商業區與住宅大樓，一切都在濱海的人工土地上。這個「live-work-play」概念如今幾乎是全球開發案的口頭禪，住在高級公寓，樓下是高價餐廳，周圍是一群高級鄰居。

但在這次的規劃中，HPA 試圖讓這個構想更有生命力。住宅區與商業區不再被高牆隔開，綠地不只是角落的小點綴，而是貫穿全區的綠帶。高級飯店與餐飲空間被設在交通與人流的交匯點，希望讓居民、遊客與上班族之間能自然相遇。這樣的碰撞，才是讓城市真正有脈動的關鍵。

設計圖上的珍珠之城的確令人驚豔，包括開放的綠地、行人導向的街區、與公共交通銜接的系統，都展現出新世代都市的理想藍圖。HPA 強調這將是一個可步行、全天候活躍的社區，而不是傍晚六點就變成「空城」的開發案。

然而，這些美好願景也帶著問號。馬尼拉的交通壅塞與基礎建設問題仍未改善，人工島是否會進一步拉開城市貧富差距？當土地被用來興建豪宅與高端商場，那些每天與淹水、塞車、生活壓力搏鬥的居民，又能從這裡得到什麼？

全球從新加坡濱海灣到孟買填海區，類似的濱水開發案早已遍地開花。真正能留下名字的，不是那些閃亮的摩天樓，而是能與城市共呼吸的公共空間，能讓人自由散步、停留、互動的地方。

珍珠之城的得獎，意味著它的設計潛力確實受到肯定。不過獎項只衡量理想，現實則考驗執行。馬尼拉最終會擁有怎樣的珍珠？也許要等它真的浮出水面後，才能看清楚那究竟是一顆能讓城市發光的珍珠，還是一座漂浮在海上的幻象。

當然，我們樂見它真正成為一個「珍珠之城」，並對全球的真正永續做出示範。