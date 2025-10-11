fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／馬尼拉的人工夢境　當海上浮起一座豪宅島

>

▲City of Pearl in Manila。（圖／翻攝Hpa Architects Engineers and Development Consultants）

記者蔡惠如／綜合報導

馬尼拉這座與水共生也與水對抗的城市。每逢雨季總要面對淹水與塞車的雙重考驗，但城市卻一再往外擴張，像是無視腳下的基礎問題。如今它有了新的野心，便是在馬尼拉灣上蓋一座「人造島」讓豪宅與高樓在浪潮上誕生。這項名為「City of Pearl（珍珠之城）」的計畫，是中國一帶一路的計劃之一，而在2018年就拿下國際設計大獎 A’ Design Award，被形容為「菲律賓版的杜拜朱美拉棕櫚島」。

▲City of Pearl in Manila。（圖／翻攝Hpa Architects Engineers and Development Consultants）

負責設計的 HPA 建築與工程顧問公司，顯然照著杜拜的劇本進行，填海造陸、蓋上高級飯店、商業區與住宅大樓，一切都在濱海的人工土地上。這個「live-work-play」概念如今幾乎是全球開發案的口頭禪，住在高級公寓，樓下是高價餐廳，周圍是一群高級鄰居。

▲City of Pearl in Manila。（圖／翻攝Hpa Architects Engineers and Development Consultants）

但在這次的規劃中，HPA 試圖讓這個構想更有生命力。住宅區與商業區不再被高牆隔開，綠地不只是角落的小點綴，而是貫穿全區的綠帶。高級飯店與餐飲空間被設在交通與人流的交匯點，希望讓居民、遊客與上班族之間能自然相遇。這樣的碰撞，才是讓城市真正有脈動的關鍵。

▲City of Pearl in Manila。（圖／翻攝Hpa Architects Engineers and Development Consultants）

設計圖上的珍珠之城的確令人驚豔，包括開放的綠地、行人導向的街區、與公共交通銜接的系統，都展現出新世代都市的理想藍圖。HPA 強調這將是一個可步行、全天候活躍的社區，而不是傍晚六點就變成「空城」的開發案。

然而，這些美好願景也帶著問號。馬尼拉的交通壅塞與基礎建設問題仍未改善，人工島是否會進一步拉開城市貧富差距？當土地被用來興建豪宅與高端商場，那些每天與淹水、塞車、生活壓力搏鬥的居民，又能從這裡得到什麼？

▲City of Pearl in Manila。（圖／翻攝Hpa Architects Engineers and Development Consultants）

全球從新加坡濱海灣到孟買填海區，類似的濱水開發案早已遍地開花。真正能留下名字的，不是那些閃亮的摩天樓，而是能與城市共呼吸的公共空間，能讓人自由散步、停留、互動的地方。

▲City of Pearl in Manila。（圖／翻攝Hpa Architects Engineers and Development Consultants）

珍珠之城的得獎，意味著它的設計潛力確實受到肯定。不過獎項只衡量理想，現實則考驗執行。馬尼拉最終會擁有怎樣的珍珠？也許要等它真的浮出水面後，才能看清楚那究竟是一顆能讓城市發光的珍珠，還是一座漂浮在海上的幻象。

當然，我們樂見它真正成為一個「珍珠之城」，並對全球的真正永續做出示範。

關鍵字：

馬尼拉, 珍珠之城, City of Pearl, HPA建築, 人工島, 杜拜棕櫚島, 城市開發, 都市設計, 濱水建築, 永續城市, 都市更新, 豪宅開發, 馬尼拉灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆 舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅 減肥不用打瘦瘦針！6個日常習慣「無痛養成小鳥胃」　讓你自然吃更少 遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰 宋慧喬公開自己最愛的「3個人生角色」　《黑暗榮耀》文同珢令她難忘 戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子 寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面