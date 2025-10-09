周年慶開跑！OWNDAYS消費抽迪士尼雙人遊、QUIKSILVER秋冬新品兩件享8折

記者曾怡嘉／綜合報導

百貨周年慶開跑，日本眼鏡品牌 OWNDAYS祭出疊加折抵的超值折扣，消費更有機會抽中東京迪士尼夢幻雙人遊，衝浪滑板品牌QUIKSILVER也祭出兩件八折優惠，滿$5,000現抵$600活動。

▲潮流品牌祭出周慶優惠與獨家折扣。

日本眼鏡品牌 OWNDAYS 祭出周年慶限定系列優惠，不僅提供最高可疊加折抵 $1,666 的超值折扣，凡消費即有機會抽中最大獎「夢幻東京迪士尼夢幻雙人遊」。

▲提供線上AR虛擬試戴服務。

除了門市優惠，週年慶優惠也配合限定百貨獨家加碼，像是單人單筆滿萬再折$1,000元，除了鏡框，全系列墨鏡、抗藍光鏡片與變色鏡片等功能性商品皆可享優惠折扣，讓您的眼鏡收藏一次換新。更以品牌獨有的「20分鐘快速配鏡」服務與「專業驗光」服務，確保消費者在享受優惠的同時，也能獲得專業與便捷舒適的配鏡體驗。

▲秋冬新品也列入周慶優惠。

極限板類運動品牌QUIKSILVER發表全新「Urban & Nature Nomad」系列。承襲品牌一貫的自然率性、勇敢挑戰與熱情冒險精神，專為穿梭於城市與大自然之間的自由靈魂而打造，無論街頭日常或山海探索，都能自在展現獨特穿搭態度，釋放無拘無束的生活風格。為歡慶新品上市，QUIKSILVER同步推出 週年慶專屬優惠：秋冬新品任選兩件享八折，單筆消費滿$5,000現抵$600、滿$8,000現抵$1,200，另凡消費滿$4,999更可獲得品牌限量玻璃隨行杯兩入組。