IU、韓韶禧在穿的同款運動鞋鞋搜出來　NB 204L、Puma Speedcat被搶翻

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲明星同款話題運動鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

當運動鞋不只是為了跑步，而是決定整體造型時髦度的關鍵單品！女神IU、王淨、韓韶禧，最近就不約而同踩上「勸敗級」話題運動鞋，用不同風格完美示範怎麼把舒適感穿得有型又有態度。不論是街頭風、甜妹派還是極簡控，這波「明星同款鞋潮」絕對能找到你的命定款！

女星同款運動鞋： IU以運動風搭配New Balance 204L

IU以自然親和的氣質示範秋日造型，展現NB鞋款的百搭彈性。這件寶藍色足球風上衣搭配薄荷綠204L，鞋款上的金屬鞋面細節為整體造型注入個性亮點，烘托出IU的活力率性氛圍更加鮮明。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲ IU運動風演繹NB 204L。（圖／品牌提供）

NB 204L承襲1970年代跑鞋靈感，修長鞋型搭配金屬鞋面細節的獨特質感，融合品牌經典及現代的設計元素，令204L在熟悉的輪廓中又充滿新鮮亮點。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲New Balance 204L／3,680元。（圖／品牌提供）

女星同款運動鞋：IU換穿New Balance 471、新色超百搭

除此之外，IU也以不同情境演繹471新色，以NB經典白色LOGO上衣搭配拿鐵棕471營造周末隨性的輕鬆氛圍；再換上秋日橘黃色上衣搭配白色短裙，腳踩草地綠NB 471，在清新氣質中同時散發明亮俏皮的活力。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲IU換穿New Balance 471。（圖／品牌提供）

NB 471以流線鞋型輕盈薄底鞋為設計特色，搭配柔和配色，無論是日常或是學院風造型都能輕鬆駕馭，為穿搭注入青春氛圍。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲New Balance 471／3,480元。（圖／品牌提供）

女星同款運動鞋：王淨穿上復古風搭配Puma銀色爆款賽車鞋

Puma這雙SPEEDCAT爆款賽車鞋有夠火，連GINGLE 王淨都愛穿，這次選擇復古感滿滿的磚橘色針織背心搭配T7喇叭褲，透過運動輪廓與復古針織元素的結合，毫不費力搭出微辣感初秋LOOK。當復古橘遇上時髦銀、金屬黑，交織出New Retro新復古的時髦語言，讓整體造型前衛時髦又不失復古氛圍。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲SPEEDCAT賽車鞋王淨也穿。（圖／品牌提供）

這雙作為薄底鞋代表的SPEEDCAT賽車鞋，此次以金屬光澤勾勒經典鞋型線條，共推出兩款配色的Metallic銀速賽車鞋，一款選用光澤感強烈的金屬銀搭配黑彎刀版本，一款則以深邃沉穩的灰銀色加入白彎刀；將1999誕生的賽車鞋復古外型，傾注滿滿金屬光澤，點綴出新世代的流行元素，將「時髦 × 復古」的理念完整體現，成為早秋最值得注目的爆款單品。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲Puma SPEEDCAT Metallic 銀速賽車鞋／3,280元。（圖／品牌提供）

女星同款運動鞋：韓韶禧以甜美運動風詮釋FILA話題鞋ECHAPPE

女神韓韶禧每次現身穿搭都是粉絲仿效對象，這次穿著FILA 1911 Knit Track外套，經典七條線織帶與F-box標誌演繹品牌傳承與現代優雅並存的風格；腳上則搭配韓國話題鞋ECHAPPE，以復古潮流輪廓結合舒適腳感，大展女神級時尚氣場！

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲韓韶禧甜美運動風詮釋ECHAPPE。（圖／品牌提供）

這次韓韶禧腳上穿的新色MACCHIATO，以柔和摩卡色為基調，營造溫潤復古氛圍，鞋面細節拼接結合摩登線條，呼應韓妞熱愛的質感穿搭，展現摩登優雅的中性美感。另一款新色則是CREAM，是韓妞熱搜清單中的高話題鞋款。以柔和奶油白為主調、點綴摩卡色鞋帶，整體氛圍猶如一塊綿密蛋糕般溫柔可口，中底厚實卻不笨重，踩感輕盈帶彈力，讓人一眼記住腳下的品味。

IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻

▲FILA ECHAPPE／3,980元。（圖／品牌提供）

這段語音聽一次哭一次！顏正國最後身影曝光　一席話讓摯友淚崩：「你先顧家，我還OK」
無業男爽吃2年霸王餐！「靠這招」騙單1095次　平台遭詐78萬才知
周刊王

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

