Jennie、張員瑛也在穿！10個韓系少女品牌一定要認識　都是衣櫃必備款

想擁有與Jennie、張員瑛同款的時髦穿搭嗎？這些韓系少女品牌以高質感設計、實穿版型和滿滿氛圍感，早已成為韓國年輕女孩衣櫃裡的必備單品，甚至在韓星的機場照與私下自拍中也能看到同款！想打造專屬的韓系Look，這10個韓系少女品牌一定要認識！

韓系少女品牌推薦1：RONRON

RONRON以休閒大學T、針織衫、帽T聞名，常搭配可愛的插畫或簡約文字，穿上就能展現慵懶又甜美的氛圍。像Jennie私下就曾穿過短版上衣的單品，隨性又時髦。

▲Jennie日前穿的蝴蝶結短版上衣出自RONRON。（圖／IG@jennierubyjane）

韓系少女品牌推薦2：threetimes

threetimes強調修身剪裁與俐落線條，多以芭蕾風洋裝、襯衫與細肩帶單品聞名，能凸顯身形卻保有少女感。像張員瑛穿過的這款連身裙就非常能凸顯出她的身材曲線，散發甜美又優雅的氣質。

▲張員瑛同款芭蕾風洋裝。（圖／IG@for_everyoung10）

韓系少女品牌推薦3：FORUSRING

FORUSRING擅長將學院風與青春氣息融合，常見斜肩上衣、百褶裙、娃娃領襯衫、針織外套，讓人一秒回到清純校園時光。女團NewJeans、KiiiKiii的Sui都曾穿過它們家的單品，展現校園感的青春魅力。

▲KiiiKiii Sui。（圖／IG@kiiikiii.official）

韓系少女品牌推薦4：THETIS

THETIS走的是簡約優雅路線，以連身洋裝、素色針織衫、貼身上衣為主，透過柔美線條營造自然氛圍，適合喜歡低調時尚的人。aespa Winter就曾在舞台表演中穿過他們家的連身洋裝，展現俏皮又高級的氣質。

▲Winter。（圖／IG@imwinter）

韓系少女品牌推薦5：SETUPEXE

SETUPEXE擅長運用拼接與不對稱剪裁，打造個性鮮明的造型，以少女風合併未來感，帶出另一種甜酷少女的風格。Karina的私服就曾選擇SETUPEXE的露肩針織衣，完美呈現她酷帥又少女的氛圍感。

▲Karina。（圖／IG@katarinabluu）

韓系少女品牌推薦6：DRYROSE

DRYROSE單品多見黑色、蕾絲與透膚設計，主打暗黑少女風格，帶來神秘又女人味的氛圍。ITZY Lia在舞蹈練習時就穿上了他們家的單品，搭配上風格強烈的歌曲動作，完美呈現出帥氣與甜美並存的魅力。

▲ITZY Lia。（圖／IG@itzy.all.in.us）

韓系少女品牌推薦7：as"on

as"on的服飾與配件設計感十足，也因此成為aespa全員私下愛用的品牌之一。服裝風格以簡約為主，卻在細節上充滿巧思，讓單品既百搭又不失個性。配件則以低調時髦聞名，常被拿來作為穿搭中的亮點單品。像NMIXX的Jiwoo就曾以as"on的帽子完成私服造型，展現出韓國女孩最愛的極簡潮流感。

▲NMIXX Jiwoo。（圖／IG@nmixx_official）

韓系少女品牌推薦8：kashiko

kashiko專注於打造青春感十足的日常單品，像是短袖上衣、簡約襯衫等，巧妙融合學院風格與休閒元素，既實穿又自帶減齡效果。ILLIT的Minju曾在一次直播中穿著kashiko的短袖單品，清新又帶點個性的氛圍完美展現少女氣質，也因此讓這個品牌迅速受到更多韓國年輕女性的關注。

▲ILLIT Minju。（圖／Weverse@ILLIT）

韓系少女品牌推薦9：e.e.s.s.a.y

e.e.s.s.a.y以「極簡設計＋柔軟材質」為特色，主打素色上衣、針織衫等百搭單品，風格乾淨俐落又耐看，非常適合日常穿搭。品牌注重舒適度與設計感的平衡，讓簡約也能展現質感魅力。LE SSERAFIM成員宮脇咲良的私服中就經常能看到e.e.s.s.a.y的身影，低調卻時髦，難怪深受韓國年輕女孩喜愛。

▲宮脇咲良。（圖／IG@39saku_chan）

韓系少女品牌推薦10：PLEASENOFOLLOW

風格大膽的街頭少女系品牌，大量使用logo印花與oversize剪裁，呈現叛逆又時尚的感覺。KISS OF LIFE的Natty也曾穿過他們家的單品進行舞台表演，展現出鮮明的Girl Crush氣場。

▲PLEASENOFOLLOW是風格大膽的街頭少女系品牌。（圖／IG@kissoflife_s2）

