遠離肺腺癌！　營養師點名「3類食物」不要碰

▲加工肉品會增加慢性病與肺腺癌風險。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

肺腺癌被稱為「沉默的殺手」，初期並沒明顯症狀，但往往發現已經是中晚期，無論是否抽菸，都該從日常飲食和生活習慣開始保養肺部，聽聽胸腔外科醫師杜承哲和營養師高敏敏教你如何做。

胸腔外科醫師杜承哲表示，肺腺癌主要成因有4種，分別是室內空汙，像是油煙與線香；室外空汙則包括空氣中懸浮微粒與廢氣；抽菸、二手菸，像是菸品中的焦油與致癌物，會直接損害肺部組織；遺傳因素像是家中若有人罹患肺癌，自身罹病風險也會跟著提高。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

杜承哲進一步說明，肺腺癌初期並無明顯症狀，許多人以為只是感冒或是氣喘而忽略，若出現長期咳嗽、沒食慾、體重下降、易疲倦、胸痛、呼吸急促等症狀，建議早發現早治療，第一期治癒率高達8成以上。

營養師高敏敏則分享，注重日常飲食也是預防肺腺癌的重要環節，建議多攝取抗發炎、抗氧化食物，讓身體形成自然防護罩。

#遠離肺腺癌 營養師教你正確吃

#地中海飲食

多攝取蔬果、好油脂、全穀類，有助抗發炎、強化保護力。

#攝取Omega-3食物

像鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽可抗發炎，保護細胞健康。

#多吃大豆製品

大豆異黃酮有抗氧化與抗發炎作用，減少致癌風險。

除了以上食物，營養師也點名以下3類食物要少碰

#減少加工肉與內臟類食物

脂肪與高鹽分，長期攝取會增加肺腺癌與慢性病風險。

#避免啤酒、蘋果酒

含乙醇、乙醛等高致癌物，容易誘發癌變。

#避免高鹽飲食

高鈉攝取會增加發炎反應與血壓負擔。