卡地亞百年神秘鐘台北展出　法顯赫家族傳承百年首登拍場

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲卡地亞首款「Model A」神秘鐘將於11月25日香港邦瀚斯「香港名錶」專拍登場，今於台北展出，估價約7,859,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雙十連假除了郊外踏青，也可造訪台北市信義區BELLAVITA寶麗廣塲來一場藝文精品之旅，香港邦瀚斯（Bonhams）今（10日）起至12日在此舉辦秋季拍賣預展，展出多個來自東西方的重磅私人收藏，包括「中行廬」、「閑雲山莊閒趣軒藏文房雅玩」、「烏爾里希·馮·施羅德典藏」等，拍品也涵蓋印度、喜馬拉雅及東南亞藝術、中國書畫、中國瓷器與工藝精品、現當代藝術、珠寶及名錶類別，以及品牌手袋供私人洽購。

香港邦瀚斯秋季拍賣預展亮點是1925 年被時尚雜誌《La Gazette du Bon Ton》讚譽為「鐘錶史上的奇蹟」的卡地亞（Cartier）首款「Model A」神秘鐘，其「漂浮指針」設計為一大特色，全球僅約60件，在台展出之作為白瑪瑙底座並鑲嵌金、琺瑯、珍珠母、瑪瑙與鑽石款式，且來源顯赫，出自19至20世紀法國頂級帽匠德利昂（Delion）家族，此座鐘於1920年代被德利昂家族納入收藏，成為其位於巴黎聖日耳曼大道宅邸中的重要陳設，傳承百年後首次釋出，登上邦瀚斯拍賣會。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯「中國書畫」10月28日舉行秋拍亮點是張群珍藏的張大千扇作及一件花卉作品。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯展出銅鎏金「屠牛魔者難近母」杜爾迦像，估價約17,683,000元起。

邦瀚斯同場展出的「香港珠寶及翡翠」拍賣精選拍品，以一顆160.75克拉天然莫三比克帕拉伊巴碧璽最受矚目，此珍貴寶石不僅尺寸驚人，更擁有極高淨度，彌足珍貴。佳士得（CHRISTIE’S）將於11月25日舉辦「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣，則將於18日至19日在台北萬豪酒店舉辦預展，包括卡地亞Tutti Frutti手鍊、Boehmer et Bassenge設計的Ｄ色無瑕與內無瑕各超過11克拉鑽石耳環，都將來台展出，供藏家近距離鑑賞。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲香港邦瀚斯呈獻160.75克拉天然莫三比克帕拉伊巴碧璽，估價約11,788,000元起。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲佳士得將於11月25日瑰麗珠寶拍賣上拍卡地亞Tutti Frutti手鍊，估價約15,718,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲佳士得將在台展出Boehmer et Bassenge設計的Ｄ色無瑕與內無瑕鑽石耳環，主石分別11.3克拉與11.03克拉。

Cartier, 卡地亞, 邦瀚斯, 佳士得

