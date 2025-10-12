fb ig video search mobile ETtoday

巴黎時裝周／愛馬仕新Kelly Hobo、麂皮柏金包首公開！史上最性感南法風情

記者鮑璿安／巴黎報導

南法的恣意暢快是不少女性嚮往所在，Hermès 2026春夏女裝系列以「馳騁無羈（À brides lâchées）」為題，描繪一位鬆開韁繩、奔馳在南法卡馬格（Camargue）原野的女騎士形象，具象化品牌精神。設計總監Nadège Vanhee也借鏡品牌典藏的Camargue馬鞍，從風蝕皮革、金屬環扣與馬具結構中萃取靈感，打造一場融合馬術工藝與女性優雅的詩篇。秀後《ET FASHION》也直擊預覽會配件重點，搶先一次解析本季的話題包款。

重點造型：工藝與身體的對話

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲設計總監Nadège Vanhee也借鏡品牌典藏的Camargue馬鞍，從風蝕皮革、金屬環扣與馬具結構中萃取靈感，打造一場融合馬術工藝與女性優雅的詩篇 。（圖／品牌提供）

本次秀場選址於巴黎共和國衛隊總部，整場秀宛如一段由風、沙與光構成的旅程。背景設計為沙丘般的空間，延續極簡風貌營造出細沙與貝殼的自然場景，模特彷彿行走在地中海三角洲上。服裝色調以米色、駝色、橄欖綠與深藍為主，本季輪廓延續愛馬仕一貫的精準剪裁，將馬具結構轉譯為服裝線條與繫帶設計。短版馬術夾克搭配不對稱絎縫亞麻裙，將皮革細節與南法傳統boutis刺繡結合，展現柔中帶剛的女性姿態。長外套靈感取自風衣，腰間以馬具式皮革帶緊繫，展現如風般的流動剪影。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供）

▲熱帶花葉印花靈感取自愛馬仕1980年代的經典絲巾《Aux champs en fleurs rayé carré》 。（圖／品牌提供）

絲巾變奏上衣：模特以絲巾即興摺疊成上衣，並以皮革束胸結構固定，展現隨性卻具雕塑感的性感力量。熱帶花葉印花靈感取自愛馬仕1980年代的經典絲巾《Aux champs en fleurs rayé carré》，是這一季為數不多的印花元素，在胸前翻飛，柔和的絲巾也進一步轉化為馬甲、開衩裙，充滿夏日自由氣息。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

騎士風機能裝束：以皮革束胸搭配寬版皮褲與馬靴，呼應馬術裝備的機能感與都市女力風格。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

條紋絎縫外套：藍黑橫紋絎縫外套搭配皮革肩片與環扣腰帶，體現品牌對騎士防護服的現代重構。

矚目包款：結構與柔軟的平衡美學

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲以麂皮材質打造的Birkin包款，徹底將結構柔和化 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

麂皮Birkin：以麂皮材質打造的Birkin包款，徹底將結構柔和化，包口設計呈現隨性摺疊感，如同被海風拂過的自然形態，完美呼應系列中自由不羈的精神。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲全新圓弧馬鞍包 。（圖／品牌提供）

全新圓弧馬鞍包：這款馬鞍包以焦糖色皮革製成，圓潤包身搭配銀色扣環，靈感源於馬具與鐵環結構，充滿核心設計美學，金屬搭扣則能夠調整最完美的肩背方式，呈現柔軟輪廓中的力量感。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲大尺寸包款信徒在本季又有終極目標可收，這款全新登場的Kelly Hobo ，外觀猶如2008 年誕生的So Kelly的延伸款式。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Kelly Hobo ：大尺寸包款信徒在本季又有終極目標可收，這款全新登場的Kelly Hobo ，外觀猶如2008 年誕生的So Kelly的延伸款式，擁有水桶包的自在廓形，縮小比例並保留了Kelly系列標誌性的旋扣鎖，但將原本方挺結構改為更輕盈、柔軟的垂墜輪廓。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲大勢包款Tablier Sellier 本季持續延續熱度，手袋靈感來自馬具工匠們所穿著的防護圍裙 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Tablier Sellier ：在上一季就是大勢包款的Tablier Sellier ，本季持續延續熱度，手袋靈感來自馬具工匠們所穿著的防護圍裙，小巧且輕盈的肩背方式是日常首選單品，融入絲巾作為重點搭配，是再巧妙不過的時髦組合。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲本季 Birkin à l’envers 手袋以經典的全新配色亮相。（圖／品牌提供）

Birkin à l’envers ：本季Birkin à l’envers 手袋此次以經典的全新配色亮相，展現出低調又百搭的魅力。設計巧妙地將 Birkin 的內部結構翻轉至外層，以帆布與皮革交錯呈現，營造出輕鬆又帶點俏皮的時尚趣味。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ 愛馬仕 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲Hermès 2026春夏女裝系列重點單品 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Rosé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Rosé 。（圖／品牌提供）

▲光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩 。（圖／品牌提供）

Saint Laurent 2026 春夏女裝系列盛大登場，品牌創意總監 Anthony Vaccarello 以電影般的敘事氛圍，將經典符碼與當代語言交織，打造出一場既浪漫又充滿力量的時尚篇章。為呼應春夏時節的輕盈理念，材質上也進一步改革，光澤感的紅色防水布風衣、蓬鬆感十足的黑色立體袖設計，甚至出現以降落傘布料製成的風衣與洋裝，搭配上標誌性的多重色彩，致敬了 1966 年 Yves Saint Laurent 開創的 Rive Gauche 成衣系列。壓軸的亮橘色荷葉邊禮服，層層堆疊如雕塑般的結構，既致敬高級訂製的浪漫，也彰顯了Anthony Vaccarello拿手的戲劇性。

時尚, 愛馬仕, 女裝, 南法, 馬術

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

