寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

有些人天生不愛爭執，寧可委屈自己也要維持表面的和諧，這類型的人往往擅長察言觀色，懂得順著別人的情緒講話，即便遇到不合理的情況，也會選擇「巴結」或「示好」，而不是硬碰硬，以下就來看看在十二星座中，最不愛衝突、反而容易選擇討好別人的TOP 3星座。

TOP 3：雙魚座

雙魚座心思細膩又容易感受他人情緒，最怕氣氛尷尬或對方不開心，即使內心有不滿，也常選擇用笑容帶過，甚至會主動幫對方圓場、說好話，雙魚的「巴結」其實不是刻意討好，而是出於想讓關係更柔軟、不起波瀾的溫柔本能。

TOP 2：天秤座

天秤座最重視「和諧」兩個字，面對衝突時，他們寧願犧牲自己的立場，也不願讓場面失衡，為了讓大家都滿意，天秤常常會講一些漂亮話、配合氣氛，就算內心有意見，也會在私下才表達，這讓他們在人際關係中看似八面玲瓏，但其實內心常被壓力壓得喘不過氣。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座是最典型「寧願巴結也不想衝突」的代表，由於極度重視安全感與關係的穩定，他們害怕失去他人的信任或支持，於是傾向用迎合的方式維繫感情，面對上司、伴侶或家人時，巨蟹常常先低姿態以求和平，即使心裡委屈，也會說「沒關係啦」，這份溫柔讓人疼惜，但也容易讓他們被人得寸進尺。