早秋7款平價單品預算百元起收　許瑋甯同款繭型褲不挑身材、肩背包最百搭

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲早秋不能錯過幾樣關鍵單品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

天氣逐漸轉涼，秋天的衣櫃也該來點更新儀式感。這季都不能錯過幾樣關鍵單品：剪裁俐落的繭型褲、永不失手的牛津襯衫、從咖啡廳一路穿到下班的針織衫與外套，基本款圓領T恤依舊是萬年保底的穿搭好咖，還有那些一秒提升氣質的實用肩背包。重點只要百元～千元就買到，誰說平價不能時髦？不只穿得有型，還能超省荷包！

秋天必收平價時髦單品：UNIQLO許瑋甯同款繭型褲

UNIQLO品牌大使許瑋甯同款、也是韓國社群媒體洗版單品「女裝繭型褲」真的要有一件以上！高腰設計搭配修飾線條，完美提升身形比例，限定優惠價只要990元，輕鬆入手明星同款。

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲UNIQLO繭型褲／990元。（圖／品牌提供）

秋天必收平價時髦單品：UNIQLO許光漢同款牛津襯衫

UNIQLO品牌大使許光漢於社群媒體造成現象級模仿風潮，這件許光漢同款JW Anderson大師聯名系列牛津襯衫，以柔軟滑順的布料結合寬版剪裁，搭配刺繡Logo細節，限定優惠價只要790元，衣櫃怎能沒有！

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲UNIQLO JW Anderson 大師聯名系列牛津襯衫／790元。（圖／品牌提供）

秋天必收平價時髦單品：UNIQLO針織衫

早秋換季希望讓衣櫃與整體造型添新意，就靠UNIQLO可機洗米蘭羅紋針織衫，以透氣柔軟材質搭配俐落版型，透氣舒適還可直接機洗，日常保養更便利，甜甜價590元就收。

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲UNIQLO可機洗米蘭羅紋針織衫／590元。（圖／品牌提供）

秋天必收平價時髦單品：GU PUFF蓬鬆柔軟針織外套

GU品牌好友焦凡凡最愛的蓬鬆柔軟針織系列（PUFF Knit )。蓬鬆柔軟的質感與合身剪裁，不僅能修飾身形，更能自由切換穿搭風格：扣起來當上衣，搭配高腰短裙與腰帶，瞬間拉長腿部比例，展現俏麗學院風。今年更推出學院風必備的「菱格紋新色」，是都會學院風（Downtown Preppy）穿搭的關鍵單品。

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲GU PUFF蓬鬆柔軟圓領針織開襟外套／590元。（圖／品牌提供）

秋天必收平價時髦單品：GU圓領T

最強CP值單品！這款圓領T恤以柔軟透氣的布料打造，舒適度滿分。可單穿或作為內搭，搭配針織外套、背心或襯衫，輕鬆打造層次穿搭。疊穿兩件T恤，露出領口與袖口細節，更能展現個人風格與穿搭巧思，是秋日氣溫變化中最百搭、最實用的穿搭基礎款。

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲GU柔軟透膚圓領T恤／250元。（圖／品牌提供）

秋天必收平價時髦單品：ROBINMAY 1320肩背包

ROBINMAY這款1320肩背包正是Karencici的私服愛用款，光澤壓紋皮革呈現低調耐看質感，完美詮釋她日常穿搭的靜奢美學。托特包型結合獨特V型開口，服貼肩膀、背感舒適。前側ROBINMAY細緻五金Logo，搭配皮革鑰匙圈、流蘇裝飾，與本季限定的磨砂愛心石頭吊飾，為簡約造型點綴視覺焦點！

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲ROBINMAY 1320肩背包／3,890元。（圖／品牌提供）

秋天必收平價時髦單品：STAND OIL Velow Bag

韓國熱搜品牌STAND OIL，秋冬主打款是一款大容量包包Velow Bag，柔軟可摺疊的包體為一大特色，柔軟自然的垂墜線條、搭配立體方形輪廓，共推出黑色和栗色，黑色是皮革光澤面，而栗色則是採用仿麂皮觸感材質。

預算百元起！早秋7款平價單品：針織衫、RM美包、許瑋甯同款繭型褲不挑身材超修身…許光漢同款襯衫千元有找？

▲STAND OIL Velow Bag／3,780元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

