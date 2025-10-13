fb ig video search mobile ETtoday

Lulu胸前泛紅厚敷乳霜鎮定　韋禮安笑問「不是種草莓？」引發慌亂

>

記者李薇／台北報導　圖／記者周宸亘攝、品牌提供

藝人Lulu（黃路梓茵）上月宣布與陳漢典的婚訊之後，引發許多網友熱議，13日出席理膚寶水活動分享日常美肌秘訣，竟然被現場嘉賓韋禮安笑說「應該不是種草莓？」讓她緊張到趕緊澄清，「不是啦！」趕快用B5+全面修復霜厚敷才迅速舒緩敏感。

▲▼《理膚寶水半世紀奇肌修復力》獨家轉肌故事微電影首映發表會-Lulu黃路梓茵。（圖／記者周宸亘攝）

Lulu晉身為準人妻之後終於在公開場合露面，也許是人逢喜事，整體狀態看起來特別亮麗，她也分享，因為經常主持節目、也拍攝戲劇，肌膚常常會有不穩定的狀態，敏感、泛紅會影響工作狀態，後來彩妝師上妝前幫她用了B5霜之後，發現舒緩紅癢的效果很好，現在已經是日常保養必備，即是不敏感的時候，每天晚上也會在化妝水之後先用B5瞬效全面修復精華，再薄擦乳霜，如果熬夜錄影的晚上或是遇到隔天有大型典禮，也會厚敷局部加強。

▲▼《理膚寶水半世紀奇肌修復力》獨家轉肌故事微電影首映發表會-韋禮安。（圖／記者周宸亘攝）

適逢理膚寶水全球50周年，13日也邀請創作歌手韋禮安、演員朱芯儀、模特兒趙孟姿一起出席慶祝，身為油性肌膚的韋禮安更分享，曾因為痘痘、痘疤、色素暗沉等問題，造成很大的心理壓力，總覺得給化妝師、燈光師還有攝影師等工作人員造成困擾，後來做雷射改善肌膚問題，醫師也推薦使用理膚寶水的修復霜，可以很快回歸健康狀態，肌膚也穩定很多。

▲▼《理膚寶水半世紀奇肌修復力》獨家轉肌故事微電影首映發表會-Lulu黃路梓茵，韋禮安，朱芯儀，趙孟姿。（圖／記者周宸亘攝）

來自澳洲的Grants格蘭特慶祝品牌成立40周年，也在近期推出超療癒的限定色彩包裝，直接把牙膏幻想成一條條的水彩顏料，並且運用時髦的色彩，為其設計出新的視覺質感，其中，最受到全球喜愛的經典商品「大自然溫和薄荷牙膏」，不僅是品牌1984年創立的第一支牙膏，更是澳洲銷售冠軍，草本配方添加有機蘆薈，讓刷牙也成為舒適享受。

關鍵字：

理膚寶水, Lulu, 黃路梓茵, 韋禮安, 朱芯儀, 趙孟姿, Grants, 格蘭特, 保養, 牙膏

