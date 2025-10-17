fb ig video search mobile ETtoday

2025美甲就用「美甲戒指」打造指尖高級感　從韓星到時裝週都看得到

愛做美甲的人注意了，如果想要輕鬆更換指甲造型，不妨嘗試從韓星手上到Chanel秀場上都能看到的「美甲戒指」！

美甲戒指是什麼？

「美甲戒指」又稱為指甲戒指（Nail Ring），與傳統戒指不同，佩戴的位置是在指尖或指甲上方，有時甚至覆蓋整個指甲。

款式很多元，從簡約金屬線條到鑲嵌寶石的華麗感都有，以獨特結構展現指尖線條。美甲戒指相當於同時結合了美甲與珠寶設計，讓手部成為整體造型的亮點。

從碧昂絲到Jennie都戴了

其實早在2008年，碧昂絲Beyoncé在〈Sweet Dreams〉MV裡就佩戴了Bijules為她特製的鑲鑽美甲戒指，從此讓美甲戒指廣受歡迎。

品牌設計師以「將戒指延伸至指甲」的概念，打破傳統珠寶的結構限制，受到許多時尚名人青睞。

Doja Cat出席BBMA（告示牌音樂獎）也以戴上美甲戒指的造型亮相。

不只歐美明星，許多韓星也紛紛戴上美甲戒指，在MV或雜誌照中展現更強烈的個人風格。

 

Jennie也曾在專輯宣傳照中戴上美甲戒指增添手部的層次感。

不只韓星熱愛指甲戒指，就連Chanel也在2024/25早春度假系列讓模特兒戴上設計感十足的美甲戒指，完美展現優雅與叛逆的並存。

許多飾品品牌也紛紛推出美甲戒指，讓大家更輕鬆裝點指尖造型。

Gen Z將手部造型視為自我表達的一部分，美甲成為日常造型不可或缺的一部分，難怪美甲戒指這種從指彩延伸出的可拆式風格配件能大行其道，為穿搭注入意想不到的高級感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

