安格斯12星座一周運勢10／13-10／19　雙子是桃花大磁鐵、獅子人氣超強

牡羊 3.21～4.20



隨著時序走入光輝十月，牡羊座對感情的渴望也悄悄轉深。這周金星進入對宮，在人際場合與情感互動中格外受矚目，單身者在社交活動或合作機會中容易邂逅氣場契合的對象，關係也易從曖昧往「認真經營」的方向推進。人際方面，你對朋友、同事過於主動的態度需要微收斂，避免界線模糊，別讓友情與愛情混為一談。

金牛 4.21～5.20



金星周間的移位讓金牛座的日常氛圍變得更柔和，戀愛感默默提升，單身牛可能在職場、日常合作或熟悉場域中，對某人產生不自覺的好感。水星此時能強化你的觀察力，曖昧中的對話，記得別太急著判斷，給對方表態空間反而更容易推進。交往中或長期伴侶，火星天蠍讓你在情感上更渴望深層連結，得留心患得患失的反作用力。

雙子 5.21～6.20



隨著金星進入雙子的戀愛宮，這周的你顯然成為桃花大磁鐵，散發輕盈的吸引力，單身者容易在朋友圈、興趣社群中擦出戀愛火花。此時交際圈變得十分活絡，能結交到各方朋友，許多情感機會也將來自朋友的連結，但太多資訊湧入，反倒容易讓你猶豫不決。對交往中者而言，金星帶來浪漫火花，適合一起玩樂、共度輕鬆時光。

巨蟹 6.21～7.21



巨蟹座這周走入一個敏感時期，感情上愈來愈在意安全感以及實際面的考量，而金星進入天秤後，也容易讓你對「穩定」特別渴望。有伴者會在生活規劃或情感界線上展開重要對話，彼此都需要更多空間磨合與妥協。單身的你可能在熟人圈、鄰近環境中遇到令人安心的對象；曖昧關係也可能逐漸轉向「生活感強」的互動。

獅子 7.22～8.22



隨著金星進入第三宮，獅子座戀愛運勢在本周悄悄發光，能在熱絡的聊天互動增添好印象，單身者可能在熱絡對談或邂逅中遇見令你心頭一震的對象。有伴者感情偏重生活協調與深層交流，這周很適合安排兩人出遊或一起處理家務瑣事，深化情感連結。太陽天秤之下，獅子人氣超強，只要願意放下「主角姿態」就會成為人氣王！

處女 8.23～9.22



金星離開本命宮位，處女座這周開始在感情上默默收起浪漫感性的部分，轉而在意「關係的理性判斷」，單身者容易對穩重型、工作能力強的對象產生好感，對有伴者而言，這周很適合從實際議題切入，例如金錢分配、生活習慣或未來規劃等，讓關係發展更深層。在人際互動上，你對他人的態度比平時溫和，也因此更容易得到大家的信任。

天秤 9.23～10.22



太陽與金星同步走進天秤，成為人際、感情上無往不利的不敗組合，這周天秤座魅力與氣場全面提升，你的協調感與親和力發揮得淋漓盡致。單身者走到哪都自帶吸睛效果，可勇敢釋放你的社交魅力。對有伴者來說，這周氣氛偏甜偏浪漫，適合慶祝、約會與玩樂；但金星也會放大「自我中心」的部分，小心在細節上與出現爭執。

天蠍 10.23～11.22



這周水星與火星持續在天蠍交會，也意味著你在關係中的主導力、洞察力與情慾能量如日中天，交往中的天蠍，適合安排深層對談，把平時不說的情感想法攤開，會有意想不到的親密感。單身者極具吸引力，也擁有高度敏感的愛情雷達，太陽與金星能為你增添柔和氣場，讓你在社交場合中不會太過壓迫他人，反而更有神祕魅力。

射手 11.23～12.21



射手這周受惠於金星進入人際宮的影響，你不拘謹的自然表現，讓你在朋友圈、社交活動、工作場合中變得更受喜愛，很能得到一百分的第一印象，只不過這份好感大都限於友情，要轉化成曖昧情愫，還必須再加加油！有伴者別錯過假日悠閒的氛圍，不論一起逛街或遊山玩水吃美食，都能讓對方更融入你的生活圈。

摩羯 12.22～1.19



摩羯這周感情看似雲淡風輕，其實「外冷內熱」，內在十分渴望愛情敲門。此時太陽與金星雙雙落在事業宮，工作能力變強，專業上的魅力能為你吸引到仰慕你能力的人靠近。建議單身摩羯在人際場合中要比平常更懂得拿捏說話與氣場的分寸，這讓你即使不主動，也有人默默注意你，若對象出現，你的行動力會比想像中果斷。

水瓶 1.20～2.18



順著金星進入第九宮，這周水瓶有望突破卡關瓶頸，情感氛圍有種開闊的自由感，讓你對遠距離戀情、異國交往或思想契合的對象特別有感，單身者的來電對象很可能會是與自己差異極大的人。有伴者的感情走向偏向共同成長，這周適合討論未來計畫或一起學習新事物。土星逆行提醒你們要對「長期目標」有共識，別各走各的。

雙魚 2.19～3.20



雙魚這周在感情中的觀察力變強，不再被各種表相牽著走，這段時間，你渴望深層的情感連結，不再滿足於曖昧不明的互動。單身者對身邊氣場強烈的對象特別有感，也可能在理財、合作或秘密情境中遇到對的人。有伴者本周會觸及一些敏感議題，例如金錢、信任或未來承諾，理性溝通將能對彼此有更進一步的理解。

