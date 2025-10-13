fb ig video search mobile ETtoday

安格斯12星座一周運勢10／13-10／19　雙子是桃花大磁鐵、獅子人氣超強

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

隨著時序走入光輝十月，牡羊座對感情的渴望也悄悄轉深。這周金星進入對宮，在人際場合與情感互動中格外受矚目，單身者在社交活動或合作機會中容易邂逅氣場契合的對象，關係也易從曖昧往「認真經營」的方向推進。人際方面，你對朋友、同事過於主動的態度需要微收斂，避免界線模糊，別讓友情與愛情混為一談。

金牛 4.21～5.20

金星周間的移位讓金牛座的日常氛圍變得更柔和，戀愛感默默提升，單身牛可能在職場、日常合作或熟悉場域中，對某人產生不自覺的好感。水星此時能強化你的觀察力，曖昧中的對話，記得別太急著判斷，給對方表態空間反而更容易推進。交往中或長期伴侶，火星天蠍讓你在情感上更渴望深層連結，得留心患得患失的反作用力。

雙子 5.21～6.20

隨著金星進入雙子的戀愛宮，這周的你顯然成為桃花大磁鐵，散發輕盈的吸引力，單身者容易在朋友圈、興趣社群中擦出戀愛火花。此時交際圈變得十分活絡，能結交到各方朋友，許多情感機會也將來自朋友的連結，但太多資訊湧入，反倒容易讓你猶豫不決。對交往中者而言，金星帶來浪漫火花，適合一起玩樂、共度輕鬆時光。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座這周走入一個敏感時期，感情上愈來愈在意安全感以及實際面的考量，而金星進入天秤後，也容易讓你對「穩定」特別渴望。有伴者會在生活規劃或情感界線上展開重要對話，彼此都需要更多空間磨合與妥協。單身的你可能在熟人圈、鄰近環境中遇到令人安心的對象；曖昧關係也可能逐漸轉向「生活感強」的互動。

獅子 7.22～8.22

隨著金星進入第三宮，獅子座戀愛運勢在本周悄悄發光，能在熱絡的聊天互動增添好印象，單身者可能在熱絡對談或邂逅中遇見令你心頭一震的對象。有伴者感情偏重生活協調與深層交流，這周很適合安排兩人出遊或一起處理家務瑣事，深化情感連結。太陽天秤之下，獅子人氣超強，只要願意放下「主角姿態」就會成為人氣王！

處女 8.23～9.22

金星離開本命宮位，處女座這周開始在感情上默默收起浪漫感性的部分，轉而在意「關係的理性判斷」，單身者容易對穩重型、工作能力強的對象產生好感，對有伴者而言，這周很適合從實際議題切入，例如金錢分配、生活習慣或未來規劃等，讓關係發展更深層。在人際互動上，你對他人的態度比平時溫和，也因此更容易得到大家的信任。

天秤 9.23～10.22

太陽與金星同步走進天秤，成為人際、感情上無往不利的不敗組合，這周天秤座魅力與氣場全面提升，你的協調感與親和力發揮得淋漓盡致。單身者走到哪都自帶吸睛效果，可勇敢釋放你的社交魅力。對有伴者來說，這周氣氛偏甜偏浪漫，適合慶祝、約會與玩樂；但金星也會放大「自我中心」的部分，小心在細節上與出現爭執。

天蠍 10.23～11.22

這周水星與火星持續在天蠍交會，也意味著你在關係中的主導力、洞察力與情慾能量如日中天，交往中的天蠍，適合安排深層對談，把平時不說的情感想法攤開，會有意想不到的親密感。單身者極具吸引力，也擁有高度敏感的愛情雷達，太陽與金星能為你增添柔和氣場，讓你在社交場合中不會太過壓迫他人，反而更有神祕魅力。

射手 11.23～12.21

射手這周受惠於金星進入人際宮的影響，你不拘謹的自然表現，讓你在朋友圈、社交活動、工作場合中變得更受喜愛，很能得到一百分的第一印象，只不過這份好感大都限於友情，要轉化成曖昧情愫，還必須再加加油！有伴者別錯過假日悠閒的氛圍，不論一起逛街或遊山玩水吃美食，都能讓對方更融入你的生活圈。

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周感情看似雲淡風輕，其實「外冷內熱」，內在十分渴望愛情敲門。此時太陽與金星雙雙落在事業宮，工作能力變強，專業上的魅力能為你吸引到仰慕你能力的人靠近。建議單身摩羯在人際場合中要比平常更懂得拿捏說話與氣場的分寸，這讓你即使不主動，也有人默默注意你，若對象出現，你的行動力會比想像中果斷。

水瓶 1.20～2.18

順著金星進入第九宮，這周水瓶有望突破卡關瓶頸，情感氛圍有種開闊的自由感，讓你對遠距離戀情、異國交往或思想契合的對象特別有感，單身者的來電對象很可能會是與自己差異極大的人。有伴者的感情走向偏向共同成長，這周適合討論未來計畫或一起學習新事物。土星逆行提醒你們要對「長期目標」有共識，別各走各的。

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周在感情中的觀察力變強，不再被各種表相牽著走，這段時間，你渴望深層的情感連結，不再滿足於曖昧不明的互動。單身者對身邊氣場強烈的對象特別有感，也可能在理財、合作或秘密情境中遇到對的人。有伴者本周會觸及一些敏感議題，例如金錢、信任或未來承諾，理性溝通將能對彼此有更進一步的理解。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025下半年即將翻身獨自升級！戰鬥火力全開的星座TOP3

● 《美麗佳人》2025十月星座運勢：牡羊易把自信與自私混為一談，雙子與他人產生價值觀衝突

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

見色忘友三大星座！TOP 1佔有慾太強　簡直有異性沒人性　

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

寧可巴結也不愛衝突的三大星座！TOP 1害怕失去支持　總是委屈自己咬牙吞忍

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

學隋棠、孫芸芸掌握健身增肌　靠「肌肉後燃效應」躺著也能消耗熱量

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包 《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色 大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆 潤娥《暴君的廚師》山茶花妝容太驚豔　4大上妝重點、3款範本一次解析 韓國近期最火「高光腮紅」8款推薦！粉紫色細緻偏光太美　輕鬆刷出仙氣感 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 真話比討好更重要！「3星座」不怕得罪人　水瓶直言不諱讓人難招架

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面