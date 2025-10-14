fb ig video search mobile ETtoday

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線勢必加倍奉還

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

有些人外表看起來安靜、溫和，讓人誤以為他們好說話、好相處，但事實上這些星座內心有著強大的底線與自我原則，一旦被踩到痛處或挑戰權威，就會瞬間展現出令人意想不到的強勢氣場，以下就盤點三個看似低調，但其實個性超不好惹的星座。

TOP 3：摩羯座

摩羯座平時總是話少、低調，給人一種穩重又有距離感的印象，他們不喜歡爭執，也不熱衷表現自己，常常讓人誤以為好欺負，事實上，摩羯的忍耐是有極限的，一旦被人踩到底線，他們的理性會瞬間轉為冷酷，處理事情時不帶情緒卻讓人感到壓力倍增，他們懂得利用沉默掌握局勢，一旦動真格，誰都無法輕易撼動。

TOP 2：處女座

處女座外表看似謙虛有禮，甚至有點溫吞，但他們的內心其實非常堅定，對於原則問題，處女座從不妥協，一旦有人試圖挑戰他們的底線，會立刻迎來他們鋒利的言語與冷漠的態度，雖然不會情緒化地爆發，但他們用「理性壓制」對方的能力極強，讓人不得不服氣，不要被他們的安靜騙了，他們只是選擇不浪費情緒在不值得的人身上。

TOP 1：天蠍座

天蠍座是低調界的王者，他們的氣場強大卻不張揚，平時話不多，但觀察力極強、洞察人心，一旦有人冒犯或背叛他們，天蠍不會當場發作，而是冷冷記在心裡，等待最適合的時機反擊，他們報復心重，絕不輕易原諒，尤其當感受到被低估或被利用時，天蠍的冷酷一面會讓人徹底心寒，表面看似平靜無波，實際上暗流洶湧，絕對不是好惹的對象。

星座, 占卜

