10月聯名清單 / 990元買Dior設計師操刀的托特包　GAP找Jennie愛牌出蝴蝶結上衣

記者林明瑋 / 台北報導 圖 / 品牌提供﻿

聯名有一種奇妙的魅力，好像不買就錯過了什麼。10月份又有眾多快時尚品牌與不同風格的設計師推出聯名系列，是該買Dior創意總監Jonathan Anderson同名品牌JWA為UNIQLO操刀的托特包？還是華裔設計師同時也是Blackpink Lisa、Jennie都穿過的愛牌Sandy Liang與GAP一起出的蝴蝶結上衣？或者UG的《E.T.外星人》T恤？快往下看看，你被什麼燒到！

H&M x Lorena Saravia

開賣日期：10月16日

H&M從2004年開始推出設計師合作系列，成為每年的重要大事。當年的首發是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），20年來接續攜手Versace、Lanvin、Kenzo、Moschino等等眾多大牌，創造不少話題也引發搶購，近年則開始與小眾設計師聯名，例如Simone Rocha 、Mugler 、Rabanne等，呈現更多元的時尚聲音。

今年的合作對象是墨西哥時尚設計師Lorena Saravia，以現代女性的自信力量為核心，交織出兼具質感與氣場的衣櫥美學。Lorena Saravia在2010年成立品牌，作品融入墨西哥文化，常可見到皮革、流蘇、靴子、大地色系等元素，以新穎的方式詮釋。

與H&M合作的系列以天然亞麻與復古水洗丹寧等原生材質，加上靈感取自陽光褪色後的中性色與大地色，傳遞出貼近自然的內斂優雅氣質，麂皮流蘇外套、單肩針織上衣都很有特色，還有不對稱洋裝、垂墜感的上衣等，展現性感且有個性的風采。

▲H&M與墨西哥品牌Lorena Saravia攜手推出2025年的設計師合作系列。

UNIQLO x JW Anderson

開賣日期：10月17日

Dior創意總監Jonathan Anderson一定有三頭六臂，除了執掌Dior、個人同名品牌JW Anderson，還有各式合作，他曾在受訪時透露自己並非工作狂，「我只是非常熱愛我的工作，我認為我很幸運，不覺得自己一直在工作」。也許因為工作是樂趣，才能讓他有如此多觸角，也嘉惠了小資們，可以在負擔得起的情況下擁有當紅設計師的作品。

UNIQLO與JW Anderson再次攜手，以英倫野趣為主題，靈感來自活力四射的戶外風情，以大地色系為主調，點綴了亮眼的番茄紅和綠松石藍，重新定義冬季必備單品。Polo衫與襯衫是基本成員，男女皆宜的針織衫是秋冬最好搭的款式，單穿或多層次都適合，多款外套以拼接或工裝感打造，女裝還推出斗篷，穿上很有風格。

托特包是此次必收，簡單大方容量很足夠，有4種顏色可以挑選，定價990元，燈芯絨帽很有溫暖質感，冬天沒有冷到需要毛帽，那麼就戴上燈芯絨棒球帽，讓造型更加分。

▲UNIQLO與JW Anderson長期合作，每每創造話題。（圖 / 翻攝UNIQLO）

GAP x Sandy Liang

開賣日期：10月23日

紐約新銳服裝設計師Sandy Liang是華裔移民第二代，她的靈感來源很日常，讓人倍感親切，中國城街上的奶奶們、餐館後門穿著圍裙的廚師、小時候用長條紙折的星星、每年換一本的手帳等等，帶有童趣與玩心的設計，讓Bella Hadid、Hailey Bieber、BLACKPINK成員Jennie與Lisa都曾選穿，很受歡迎。

▲BLACKPINK成員Jennie曾穿Sandy Liang設計的服裝，還開心po文留下許多愛心。（圖 / 翻攝JennieRubyJane IG）

與GAP的聯名系列中，隨處是充滿少女心的蝴蝶結，從連帽T恤、長版風衣到牛仔褲上都可見到，Sandy Liang標誌性的芭蕾舞鞋則成為毛衣上的圖案，她還以小時候穿著外套在學校遊樂場玩耍的記憶，打造了多款外套，毛茸茸的質感既溫暖又可愛。Sandy Liang是設計師也是媽媽，與GAP除了推出女裝，也推出了童裝系列，她和兒子一起入鏡拍攝形象照，能更真切地感受到系列中的愛與溫暖。Sandy Liang說：「在我成長的過程中，GAP代表著時尚的巔峰。能夠與這個我從小珍愛，至今仍深具影響力的經典品牌合作，實在太不可思議了。」

▲GAP與華裔設計師Sandy Liang合作的系列帶有少女心。



▲Sandy Liang與兒子一同入鏡，為GAP x Sandy Liang拍攝形象照。

GU x Undercover

開賣日期：10月24日

Undercover與GU合作推出的「UG」系列大家應該不陌生，延續之前的「Silent/Noise」日常生活中舒適噪音概念，加上1982年電影《E.T.外星人》，成就出2025秋冬系列，設計師高橋盾表示：「我們特別注重微妙刺激的平衡，並引入了一種跳脫常規（噪音）的表現，這是我們在UNDERCOVER不會做的，也是我們與GU合作的獨特之處，例如運動外套刻意露出縫邊、飛行外套中使用不同材質的混搭，男裝和女裝之間的碰撞火花等等。」

各式上衣與外套有簡單的條紋或單色款式，也有印著薯條、蘋果等醒目圖案，格子襯衫的靈感來自《E.T.外星人》主角的穿著，E.T.圖案T恤寫著電影中的經典語句「E.T. Phone Home」，喚起對經典電影的回憶；配件也很精彩，耳朵針織帽、格紋圍巾、男士內褲、有長背帶的托特包等，為秋冬造型找到更多穿搭方式。

▲UG系列T恤上印有E.T.圖案。（圖 / 品牌提供）





▲UG以「Silent/Noise」為主題，推出各式服裝，甚至有多款內褲。

UNIQLO x Needles

開賣日期：10月31日

10月底，UNIQLO將推出與當紅日本潮流品牌Needles的聯名系列，Needles是清水慶三於1995年創立的，強調自由、細膩、獨樹一幟的視角，近年蝴蝶刺繡標誌的運動褲在歐美潮人的追捧下掀起炫風，與UNIQLO首度攜手自然備受關注。

UNIQLO and Needles 2025秋冬系列共有3款單品，分別為刷毛外套、刷毛寬版開襟外套及刷毛寬褲，運用黑、灰、米、紫等低調且溫潤的色調，讓整體率性但不冷酷，當然也沒少了品牌最具代表性的蝴蝶標誌，該如何在冷颼颼的天裡穿得舒適又很好看，這系列給了答案。

▲UNIQLO x Needles 刷毛外套1,490元（右）、刷毛寬版開襟外套1,290元。



▲UNIQLO x Needles刷毛寬褲1,290元，側邊繡著蝴蝶圖案。