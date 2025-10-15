試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

過去的修容，通常都講究製造陰影，讓臉部看起來更加立體，但是隨著妝容趨勢的改變，擅長韓系彩妝風格的彩妝師李昀熹就分享更自然的小臉技巧，只要在臉上畫出3線1S，就可以輕鬆打造提拉小臉，瞬間緊緻年輕10歲，比起過去的陰影修容更適合亞洲女性肌膚。

【緊緻小臉收縮術】

STEP 1：在全臉使用底妝之後，挑選比膚色亮一階的遮瑕筆，在眼下淚溝、眼尾處、嘴角下方，各畫上一筆。

STEP 2：接著使用小粉撲，輕輕把畫好的線條拍開，讓它自然融入在肌膚裡面，臉部就會有拉提的效果。

資生堂,李昀熹,ARTISAN,1028,彩妝,遮瑕,修容,小臉,技巧,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

STEP 3：再使用比膚色白兩階的遮瑕筆，沿著蘋果肌上方、嘴角周圍寫出一個S，也可以加強在鼻樑剛凸起的位置，以及鼻頭。

STEP 4：一樣使用小粉撲輕輕拍開，立刻會有小臉的收縮效果。

資生堂,李昀熹,ARTISAN,1028,彩妝,遮瑕,修容,小臉,技巧,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

【推薦單品】

＃資生堂 超進化光感輕潤遮瑕棒，2.7g、售價1550元

資生堂,李昀熹,ARTISAN,1028,彩妝,遮瑕,修容,小臉,技巧,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

資生堂,李昀熹,ARTISAN,1028,彩妝,遮瑕,修容,小臉,技巧,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

資生堂國際櫃全新推出重磅底妝新品「超進化光感輕潤遮瑕棒」，具有高遮瑕度的粉體，但是質地卻有如奶油一般絲滑，蘊含超涵水玻尿酸與四國柚子籽精萃，可以輕易遮蓋臉部瑕疵，即使遇到眼周、嘴角細紋，也可以輕鬆服貼，打造出不卡粉的完美妝感。

＃ARTISAN 小拖鞋遮瑕手指粉撲，2入、售價150元

資生堂,李昀熹,ARTISAN,1028,彩妝,遮瑕,修容,小臉,技巧,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

由1028所打造的專業質感彩妝品牌ARTISAN以職人概念，推出多款細節可以使用的單品，其中，超迷你的手指粉撲採用40°的小三角設計，不僅貼合鼻翼與眼下三角，更可以靈活遮蓋各種瑕疵，極細雙絨面質地，擁有厚實高彈的海綿，讓每一次輕拍都能緊密貼合肌膚。

資生堂, 李昀熹, ARTISAN, 1028, 彩妝, 遮瑕, 修容, 小臉, 技巧

