76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

▲台灣民眾使用環保杯比例高達76%，可能是世界第一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著環保意識提升與政策獎勵推動，隨行杯已成為多數台灣人日常生活的一部分。東方線上最新調查指出，全台有高達76％的消費者使用隨行杯，其中75.8％會隨身攜帶，每周使用3至5次以上的比例達73％。研究表示，台灣的隨行杯使用率可能創下全球最高紀錄，顯示它不僅是環保工具，更成為民眾生活的必需品。

調查顯示約有69.2％的消費者使用隨行杯的主要原因為「環保」，而排名第二的原因則為「省錢」，佔53％，「方便」因素則佔45.3％，顯示在「自備環保杯退5元」政策刺激下，使用率持續上升，且女性使用比例達77.4％，略高於男性的74.6％，使用好最高的族群為以40至49歲，在該年齡區間佔79.4％。

且有65％的隨行杯使用者，擁有兩個以上隨行杯，女性平均持有2.2個、男性1.9個。許多人會在家中、辦公室或車上各放一只，反映出多杯制已成新常態。

這樣的習慣趨勢下，超過80%的隨行杯使用者會攜帶自備杯購買咖啡或飲料，也有愈來愈多人改為「自己泡」或「先找水喝」。東方線上分析，這些行為改變正衝擊傳統包裝飲料市場，隨行杯普及後，購買包裝飲品的頻率下降，顯示部分消費者已以自製飲品取代購買飲料的習慣，進而減少包裝廢棄物。與此同時，隨行杯相關的清潔刷具、濾水器等周邊商品也出現新的成長空間。

在購買隨行杯時，有59.6％消費者最重視「價格合理」，排名第二的考量因素是「方便攜帶」，約59.3％，以及「容量符合需求」，佔56.2％。僅15.7％的人表示品牌會影響購買決策，顯示市場回歸功能與實用導向。性別差異也顯著，女性更注重清潔便利性與外觀設計，偏好具防異味塗層的材質。

調查中顯示仍有24％消費者尚未使用隨行杯，原因包括「外出清洗不便」、「攜帶太重」、「直接買飲料較方便」。然而其中近半數約48.5％未使用的消費者，也表示願意未來嘗試使用。研究歸納若品牌能在「輕量化」與「易清洗」設計上突破，將有機會吸引更多潛在用戶加入，進一步擴大市場。

東方線上表示，隨行杯已從環保象徵轉變為生活標配，消費者行為也從被動接受政策到主動改變習慣。未來若設計與便利性持續提升，台灣在全球綠色消費浪潮中，有望成為隨行杯普及率最高的市場之一。