8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去

▲▼網搜「5個理財公式」現在教會你 。（圖／Unsplash）

▲理財是每個人一生課題。（圖／unsplash、pixabay、達志示意圖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

要如何運用金錢，是所有人一輩子的課題，尤其在有限的收入下，聰明的花錢也就變得更加重要，美國生活網站《Bright Side》提出幾點針對金錢方面重要的觀點，有助於能讓未來的生活更加舒適。

投資自己
許多人每個月領的薪水都有限，或許自己每個月都有固定的支出，但不要忘了存下一筆金額來投資自己，無論是去學習一些技能課程或是進修，只要是對未來工作上有幫助的，都是一種投資，往後因為獲取這項專業，它能幫你賺更多錢回來。

▲▼理財,財富自由,加薪,職場。（圖／pixabay）

謹記3個8
把一天24小時將它分成3等份，8小時工作、8小時休息，而另外剩下的8小時，就是可以自由運用的時間，這雖然是較為大略的分法，但有助於你架構整天時間的概念，不要把8個小時的自由時間全拿來追劇，花一點時間去增進自己或是學習。

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

有「限度」的幫助別人
有時周邊的朋友跟家人，或許需要一點金錢急用而向你借貸，當然那可能是我們所在乎的人，此時就要判斷一下自己的底線，包括自己能借出多少，可負荷的時間之類，千萬不要為了借別人錢而去借貸。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

花費少一點自由多一點
相信很多人都深自體會到「為五斗米而折腰」的狀況，即使現在的工作或是狀態不是你想要的，但還是為了薪水而繼續下去，若要改變這種狀況，減少花費增加存款，自然是第一步，有儲蓄你才能有更多自由與彈性，即使離職後的空窗期，也不會遇到金錢上的窘境。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

24小時後購物
網路購物在社會上正時興，然而許多廣告或置入可能會讓你判斷「我非要這個東西不可」，下次當你遇到這種情況，請等候24小時再下單，即便你已經把它放進購物車裡，你會發現經過冷靜期之後，那件商品其實沒有很重要。

▲網購,衝動購物,血拼。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

花1分鐘檢視今天的消費
建議養成每天整理發票的習慣，然後花1分鐘整理一下花費的金額，這動作不是要你感覺到慚愧，而是每天建立起消費多少的概念，如果有天特別高，你就會察覺今天有些特殊，並審視你的額外消費。

理財,投資,小資,記帳（圖／pakutaso）

買東西時作出妥協
若你常在買了東西之後後悔，請在購買的當下與近期的花費相比，像是這件毛衣要買嗎？還是下個月的假期大吃一頓好？

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

一個人去購物
跟朋友一起去逛街時，參觀的店家數會不自覺的變多，而且經過熱烈的討論之下，通常花費也會比一般人高，如果你真的想買特定的商品，建議一個人去購物較能控制花費。

理財, 金錢, 花費, 投資, 時間

