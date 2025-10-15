陳庭妮愛「人高馬大拿Dior迷你包的反差」　曾敬驊想戒短褲自認私服太邋遢

記者林明瑋 / 台北報導

羅馬為背景的Dior的2026早春度假系列，在台舉辦發表會，選在很有羅馬風情的大同大學呼應系列，品牌大使陳庭妮以一襲黑白裙裝現身，搭配充滿細節的迷你Lady Dior包，她直言很愛小包：「我人高馬大，拿一個迷你包包的反差感我很喜歡。」同為嘉賓的曾敬驊大推身上的工裝褲，適合到戶外度假穿著，他自曝私下常穿得太邋遢，笑言：「應該禁止自己穿短褲。」

▲Dior品牌大使陳庭妮現身2026早春發表會。

羅馬是陳庭妮很想去旅遊的地方，匯集了古蹟與藝術，她說：「一定會有很多美好的回憶。」和老公胡宇威的旅行，則是「去哪裡都好」，她解釋：「旅伴很重要，地球這麼大，只要沒去過的地方都有留下回憶的感覺，所以去哪裡都好。」

▲陳庭妮穿黑白配色的裙裝，搭配迷你尺寸的Lady Dior包。



▲陳庭妮非常喜歡人台上這套從男士正裝轉化而來的白色洋裝。（圖 / 記者林明瑋攝）

Dior 2026早春以白色為核心，用不同的濃淡與層次構築羅馬意象，服裝與配件皆然，陳庭妮見到一件與早春同時發表、從男士西裝背心轉化為白色長洋裝的高級訂製服，眼冒愛心，視線完全離不開，「有男生燕尾服的細節，又是女性柔美的長禮服長洋裝，真的好性感好簡單好時髦，很想試穿」！

胡宇威以兩個節目雙料入圍金鐘實境節目主持人獎，陳庭妮透露他近期為頒獎典禮，如火如荼的試裝，也會問她的意見，「我們私下買衣服不會問對方，想穿什麼都可以，金鐘獎是大型典禮，就會以工作的狀態討論」。她甜甜地說：「他在我心中一定是紅毯前三帥，但大家是不是這樣覺得，就要交給大家了。」

▲曾敬驊很喜歡黑色工裝褲，舒適又自在。



▲牧森出席Dior 2026早春發表會，簡單有型。

曾敬驊對Dior的工裝長褲情有獨鍾，「有休閒的感覺、很適合度假，而且機能性又很好」。最近愛上登山，但還不到追求百岳的程度，他說：「先從基礎的開始，主要是讓自己沉澱一下，回歸比較自然的狀態。」牧森以藤格紋襯衫外套搭配長褲與休閒鞋，他最想把鞋子帶回家：「這雙鞋是科技面料，好看又舒適。」

▲詹子萱拿的Dior Jolie小羊皮迷你包款，98,000元。



▲韓寧以Dior白色洋裝參加活動。

詹子萱用「夢幻」與「魔幻」形容2026早春系列，因為靈感取自歷史戲服與男裝語彙的背心，在中性輪廓與女性柔美之間展現了張力與平衡，她很喜歡手上的Dior Jolie迷你包，「很百搭，今天穿這樣也可以，想穿叛逆一點，也可以搭這個包包。」韓寧則對白色主題相當著迷，「很多都是白色，但每件都有讓人驚豔的感覺」。

▲Dior Toujours小羊皮立體花卉中型托特包320,000元（左）、Lady Dior小羊皮迷你包款點綴水鑽吊飾215,000元（右）。



▲黑白配色相當搶眼，D-Journey籐格紋小牛皮小型包款140,000元（左）、Dior Lady D-joy籐格紋小牛皮迷你包款155,000元（右）。



▲Dior星形水晶戒指15,500元（左）、CD Daisy珠飾戒指14,000元（右）。



▲Dior Tribales珠飾耳環17,500元（左）、Petit CD Lucky Baroque流蘇耳環21,500元（右）。

Louis Vuitton

今年5月，LV在法國亞維儂的教皇宮（Palais des Papes）舉行2026早春秀，這座歷史古蹟被譽為是哥德式建築奇蹟，列入聯合國教科文組織世界遺產名錄滿30年。早春系列以此出發，探索了服裝的表演性、藝術價值等，整體充滿力量。

Max Mara

Max Mara 2026年早春度假系列大秀，今年6月在義大利卡塞塔皇宮（La Reggia di Caserta）舉行，該建築是巴洛克建築巔峰，凸顯滂薄氣勢。Max Mara的經典大衣加入束腰輪廓、圍巾領或流蘇等設計，簡單的洋裝、輕盈的短褲，展現優雅閒適氣息。