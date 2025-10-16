敏感泛紅乾癢太煩人！3款穩膚補帖輕鬆解決

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

換季時節最容易引發肌膚過敏，出現泛紅乾癢等狀況，連帶後續上妝也容易不服貼，造成卡粉、斑駁問題，建議在換季期可以挑選較為溫和養膚的單品，減少肌膚出現NG。

＃(MALIN+GOETZ) 維他命B3修復霜

(MALIN+GOETZ),FORTE,凡士林,敏感,保養,護膚,。（圖／品牌提供）

維他命B3就是保養品成分中常聽到的「菸鹼醯胺」，對於強化肌膚屏障擁有很好的效果，同時還可以補水保濕，????調節油脂分泌，因為成分相當溫和，特別適合肌膚躁動的狀況下使用，能夠賦予良好的安撫效果，搭配神經醯胺與專研橄欖油活水，更能提升肌膚質感，重現健康水嫩。

＃FORTE Ceramide全效舒緩精華液

(MALIN+GOETZ),FORTE,凡士林,敏感,保養,護膚,。（圖／品牌提供）

針對肌膚敏感脆弱時刻，FORTE打造出全新的單品，運用核心成分專利醣基神經醯胺以及SodiumPCA自然保濕因子，可以幫助肌膚深度補水，搭配維他命B5與有機復活草、專利積雪草苷，更可以強化肌膚穩定度，有助於舒緩乾燥泛紅，同時打造出細緻水潤狀態。

＃凡士林 專業修護潤膚露

(MALIN+GOETZ),FORTE,凡士林,敏感,保養,護膚,。（圖／品牌提供）

專門為敏感肌膚所設計的潤膚露，擁有水感質地，塗抹於肌膚不僅好吸收，更可以達到解決乾燥的效果，而且配方不含酒精、香料、色素，透過三重精煉修護成分、24%高濃度甘油，解決肌膚缺水問題；近期更與韓國人氣IP「DINOTAENG」合作，打造可愛插畫風格組合，消費滿額就可以獲得購物袋、保溫杯等單品，立刻入手。

