營養師曝「3個時間點」斷崖式衰老　提早預防勝於治療

▲早點睡覺才能讓腦細胞好好休息。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你多久沒有好好照鏡子？有時候某個時刻突然發現自己突然變老了，其實老化每天都在發生，營養師高敏敏分享，有研究發現有3個關鍵時間點會讓你像斷崖一樣突然加速老化，雖然老化無法避免，但卻可以靠飲食和生活習慣來延緩，只要做好準備，就能幫助大腦清晰、青春久一點。

斷崖式衰老3大階段

#第一階段：34歲 膠原流失

細胞外基質蛋白開始大量減少，膠原蛋白不足讓臉部肌膚失去彈性與光澤，外表開始出現初步的衰老痕跡。

#第二階段：60歲 蛋白流失

與激素活性、血液通路有關的蛋白大幅下降，造成大腦與身體機能快速退化

#第三階段：78歲 訊號受阻

血液與骨骼相關的蛋白訊號嚴重受損，導致大腦與器官加速衰老，甚至與失智、心血管疾病高度相關。

營養師高敏敏分享，雖然老化不可逆，但其實只要從日常飲食和生活習慣著手，還是有機會延緩大腦老化的速度，聽聽她教你這樣吃延緩衰老。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#補充Omega-3好油脂

可吃：鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃幫助保護神經細胞、降低發炎。

#多吃深色蔬果

可吃：番茄、菠菜、花椰菜，豐富抗氧化營養素、促進血液循環。

#攝取優質蛋白質

可吃：豆類、雞蛋、低脂乳製品，提供神經傳導所需養分、維持思緒清晰。

#補足B群與葉酸

可吃：全穀類、深綠色蔬菜、黃豆，改善腦部代謝、減緩認知退化。

#避免精製糖與加工品

少喝含糖飲料、少吃炸物，幫助穩定血糖、降低腦霧。

但如果只靠吃，生活作息沒調整，大腦還是會加速退化，營養師教你這樣做，延緩大腦衰老。

#控制三高

血糖、血壓、血脂穩定，才能保護血管不老化。

#戒除菸癮

避免氧化壓力與血栓形成，減少腦中風與失智風險。

#堅持運動

規律活動能促進循環，增加大腦供氧量，改善專注與記憶。

#終身學習

培養新興趣、新知識，能刺激神經連結，保持大腦靈活。

#參與社交

建立人際互動，減少孤獨感，保護腦部白質纖維束健康。

#飲食健康

以植物性飲食為基礎，避免過量熱量與加工食品。

#定期體檢

提早發現疾病、追蹤大腦與血管狀態。

#充足睡眠

每天7–9小時，讓腦細胞好好休息，才能鞏固記憶與修復功能。

