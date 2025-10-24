12款韓國偶像愛的「台灣零食」！IU最愛小泡芙、TXT秀彬也吃荷包蛋洋芋片

文／妞新聞

台灣零食再度發威！從IU、GD、BTS到aespa、SEVENTEEN，不少韓國巨星私底下都被台灣的「在地零食」收服，從小泡芙、浪味仙到鳳梨酥，每一款都在韓網掀起討論。妞編輯今天就幫大家一次整理「12款韓星最愛台灣零食」，每一個都是台灣之光！

韓國藝人愛的「台灣零食」

1.IU、aespa Winter、ITZY禮志：義美小泡芙

▲韓星都愛吃小泡芙。（圖／threads@sunsetrollercoaster、X@_aespa_winter、IG@itzy.all.in.us）

要說韓國藝人心中「零食天花板」，義美小泡芙絕對穩坐冠軍！IU多次被拍到手裡拿著小泡芙笑開懷，連落日飛車去韓國錄IU節目時，都特別帶上這包泡芙前往，甚至特地挑「巧克力口味」當見面禮。aespa的Winter、ITZY禮志、BLACKPINK Jennie、金惠奫等藝人也都是忠實粉絲，這款小巧又爆漿的點心，根本是另類的韓星「收割機」！

2.GD 權志龍：巧克力牛奶

▲GD喝光泉巧克力牛奶。（圖／Youtube／BIGBANG）

連時尚教主GD都難逃台味魅力！有眼尖粉絲就在他演唱會紀錄片裡捕捉到GD早晨剛睡醒，就在床上開喝「光泉巧克力牛奶」的畫面，瞬間掀起粉絲搶購潮。不到30元就能跟GD同款，大家都笑說：「原來我也能喝出頂級時尚感！」

3.TWICE娜璉：波的多蚵仔煎洋芋片

▲TWICE娜璉掃貨蚵仔煎洋芋片。（圖／X@1l07tt）

TWICE娜璉都淪陷的台味洋芋片，竟然是「蚵仔煎口味」！娜璉還曾在社群曬出她一籃掃貨照，引發粉絲瘋傳。酥脆的洋芋片加上鹹香蚵仔煎味，一開封就停不下來，堪稱最「接地氣」的韓星最愛零食！

4.TXT 秀彬：荷包蛋洋芋片

▲TXT秀彬手拿小泡芙與荷包蛋洋芋片組合。（圖／IG@page.soobin）

TXT的秀彬來台旅遊時，手上拿的不是飲料，而是「荷包蛋洋芋片」＋義美小泡芙組合！這款洋芋片主打神還原煎蛋香氣，一口下去就像現煎蛋的香味衝出來，讓粉絲直呼：「這口味太懂吃！」

5.Highlight 梁耀燮：榛果巧克力酥片

▲梁耀燮特別稱讚義美榛果巧克力酥片。（圖／naver）

身為甜食控的梁耀燮，今年來台灣演出時上演台灣零食吃播，更特別稱讚「義美榛果巧克力酥片」，邊吃邊讚嘆，好吃到停不下來，外層酥脆、內餡濃郁，完全是巧克力控的夢幻零食！（耀燮好懂吃！）

6.SEVENTEEN Hoshi：真魷味

▲Hoshi。（圖／X@Tgandkv_ns）

當年Hoshi來台被粉絲拍到腳邊放著「真魷味」，這幕讓台粉笑說：「他根本吃出台灣靈魂！」鹹香的魷魚香氣連韓國人都淪陷，真魷味也因此登上不少韓粉「必買伴手禮」清單之一！

7.EXO 世勳：浪味仙

▲EXO世勳愛吃浪味仙。（圖／微博）

EXO的世勳絕對是「浪味仙野生代言人」無誤，他多次在直播中開吃、瘋狂稱讚，以至於每次演唱會粉絲都會往舞台上丟浪味仙，世勳也會開心地收下，不過前陣子世勳因拒絕粉絲送的浪味仙而登上中國熱搜，主要是會有安全疑慮！

8.BTS：乖乖（奶油椰子口味）

▲BTS演唱會後台也放了綠色乖乖。（圖／IG@bts.bighitofficial、@kuaikuaitw）

你沒看錯！據工作人員表示，BTS演唱會後台竟有整箱「乖乖」現身。成員們還特別指定「奶油椰子口味」，粉絲得知後立刻掀起搶購潮。能輕鬆和防彈少年GET同一款零食，想想都覺得幸福！

9.&TEAM TAKI、MAKI：滿天星洋芋脆片

▲&TEAM。（圖／IG@andteam_official、lianhwa）



今年首次訪台的&TEAM在台灣成員王奕翔帶路下大吃特吃，連零食也沒放過！TAKI和MAKI都在SNS分享自己愛上的「滿天星洋芋脆片」，瞬間讓粉絲留言：「這口味太接地氣～」

10.APINK 初瓏：葡萄QQ巧克球



▲APINK初瓏開箱包包裡有巧克力QQ球。（圖／Youtube／전대미문스튜디오）



初瓏在節目中開箱包包時，不小心露出「葡萄QQ巧克球」，讓台灣粉絲驚呼：「這根本是我們的童年回憶！」她還表示粉絲送了很多，但因為太好吃的關係，只剩下最後一盒「捨不得吃完」，真的太可愛！

11.RIIZE 元彬、Anton：午後時光重乳奶茶（濃）

▲RIIZE元彬、Anton都喝光泉午後時光重乳奶茶。（圖／X@wonbin_universe、@ANTON_LEEO4）

RIIZE的元彬、Anton前陣子在Weverse分別上傳喝「光泉午後時光重乳奶茶（濃）」的照片&影片，台灣粉絲轉發至Threads上，並附文「飲料第二件十元」，引大批網友討論，表示「買飲料是否有包含送人！」，熱度燒到連全家官方帳號小編都來留言：「特別聲明：第二件十元的只有飲料，請大家冷靜。」

12.I-DLE 舒華：科學麵

▲舒華曾在直播中邊聊邊吃科學麵。（圖／IG@yeh.shaa_、pecos）

台灣之光舒華最懷念的味道，竟然是「科學麵」！她曾在直播中邊聊天邊吃，一邊回憶小時候邊捏麵邊撒調味粉的快樂時光。從小吃到大的國民零食，連韓國粉絲都被她帶著一起入坑。

韓國藝人最愛的台灣零食，一個比一個接地氣，而且在便利商店都可以輕鬆取得，這些看似平凡的小點心，不只陪伴我們長大，也默默征服不少韓國藝人的味蕾。下次在超商看到它們，不妨順手帶一個「韓星同款」回家吧。



本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！