包開箱／舒淇、朱莉安摩爾私服同款BV大編織包Campana！低調質感不過時

以低調設計質感和皮革工藝屹立不搖的Bottega Veneta，是不少人在入手包款時的不敗首選，品牌在2025秋冬全新推出Campana包款系列，更是經典雋永的新選擇，也擄獲了一票名人，包括舒淇、朱莉安摩爾Julianne Moore都上身演繹，《ET FASHION》包開箱環節自然不會錯過這顆美包，看看其中的亮點設計！

舒淇、朱莉安摩爾Julianne Moore私服演繹





▲舒淇、朱莉安摩爾Julianne Moore都上身演繹Campana包款。（圖／品牌提供）

跟著質感名人的私服造型來選擇包款肯定不會出錯，朱莉安摩爾以焦糖棕色皮革外套、黑色長褲與墨鏡現身，肩背 Campana 包款的深棕色 Intrecciato 皮革版本，整體造型穩重而俐落，完美體現成熟女性的沉靜力量。舒淇則以黑色背心與寬版海軍藍長褲亮相，手提同系列的包款與登機箱，演繹出慵懶卻不失高級感的旅行時尚。

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 Bottega Veneta 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

本系列共推出兩種尺寸，提供粒面皮革與 Intrecciato 編織皮革兩種款式選擇，看點還在於此次 Campana 採用 1.5 公分寬的皮革織帶，在傳統 Intrecciato 工藝中注入現代感，編織線條更為飽滿立體，手感柔軟卻結構穩固。包身的無襯裡結構與隱藏式磁扣設計，使整體更加輕盈且易於配搭，兼具實用性與極簡美感。大型款式內附皮革拉鍊袋，細節間展現極高完成度。色系上則延續經典黑白色，也帶來秋冬時節溫柔百搭的焦糖棕色，深入穿搭中的每個細節。

Bottega Veneta 在新一季中以 Campana 為代表，於形象廣告《Craft is our Language 匠藝吾言》第二篇章中首度亮相，也請到品牌大使 Julianne Moore 領銜演繹，定格包款的雋永美感。

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

