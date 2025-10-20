fb ig video search mobile ETtoday

包開箱／舒淇、朱莉安摩爾私服同款BV大編織包Campana！低調質感不過時

>

記者鮑璿安／專題報導

以低調設計質感和皮革工藝屹立不搖的Bottega Veneta，是不少人在入手包款時的不敗首選，品牌在2025秋冬全新推出Campana包款系列，更是經典雋永的新選擇，也擄獲了一票名人，包括舒淇、朱莉安摩爾Julianne Moore都上身演繹，《ET FASHION》包開箱環節自然不會錯過這顆美包，看看其中的亮點設計！

舒淇、朱莉安摩爾Julianne Moore私服演繹

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲舒淇、朱莉安摩爾Julianne Moore都上身演繹Campana包款。（圖／品牌提供）

跟著質感名人的私服造型來選擇包款肯定不會出錯，朱莉安摩爾以焦糖棕色皮革外套、黑色長褲與墨鏡現身，肩背 Campana 包款的深棕色 Intrecciato 皮革版本，整體造型穩重而俐落，完美體現成熟女性的沉靜力量。舒淇則以黑色背心與寬版海軍藍長褲亮相，手提同系列的包款與登機箱，演繹出慵懶卻不失高級感的旅行時尚。

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 Bottega Veneta 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

本系列共推出兩種尺寸，提供粒面皮革與 Intrecciato 編織皮革兩種款式選擇，看點還在於此次 Campana 採用 1.5 公分寬的皮革織帶，在傳統 Intrecciato 工藝中注入現代感，編織線條更為飽滿立體，手感柔軟卻結構穩固。包身的無襯裡結構與隱藏式磁扣設計，使整體更加輕盈且易於配搭，兼具實用性與極簡美感。大型款式內附皮革拉鍊袋，細節間展現極高完成度。色系上則延續經典黑白色，也帶來秋冬時節溫柔百搭的焦糖棕色，深入穿搭中的每個細節。

Bottega Veneta 在新一季中以 Campana 為代表，於形象廣告《Craft is our Language 匠藝吾言》第二篇章中首度亮相，也請到品牌大使 Julianne Moore 領銜演繹，定格包款的雋永美感。

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

看更多話題款式

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, BottegaVeneta, Campana, 包款, 名人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 人都會找尋自己的缺失　但懂得「正向回饋」更是走下去的動力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面