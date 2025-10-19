今年亞洲拍場估價最高項鍊登佳士得　藍寶石鑽鍊估價近逼4億

▲香港佳士得將於11月25日拍賣「The Royal Blue 」項鍊，鑲嵌16顆總重104.61克拉喀什米爾天然皇家藍藍寶石，估價約394,000,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港佳士得（Christie’s）11月25日將舉行瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，此周末於台北萬豪酒店舉辦預展，展出頂級珍稀紅寶石與藍寶石吸睛外，未來台展出的還有一款隱藏版「The Royal Blue 」項鍊，鑲嵌16顆總重104.61克拉喀什米爾天然皇家藍藍寶石，每一顆藍寶石重量約3.43克拉至13.37克拉之間，估價約394,000,000元起，是今年亞洲拍賣市場上估價最高的珠寶。





▲ 鑲嵌7.90、6.86、3.07、2.28克拉無燒喀什米爾天然皇家藍藍寶石鑽石耳環也是香港佳士得拍賣焦點，估價約78,853,000元起。





▲佳士得將拍賣 James W. Currens設計的鑲嵌5.05、5.01、2.11、2.03克拉緬甸天然鴿血紅寶石與鑽石耳環，估價約78,853,000元起。

來台展出的鑲嵌7.90、6.86、3.07、2.28克拉無燒喀什米爾天然皇家藍藍寶石鑽石耳環也是香港佳士得拍賣焦點，與 James W. Currens設計的鑲嵌5.05、5.01、2.11、2.03克拉緬甸天然鴿血紅寶石與鑽石耳環、鑲嵌36.84克拉鴿血紅紅寶石的鑽石手鍊，都是當今難得一見的頂級有色寶石作品，3件估價相當，身價約78,853,000元起。此外，佳士得也呈獻重量級白鑽、彩鑽以及知名品牌的簽名式珠寶，提供藏家豐富的選擇。





▲ 30.87克拉Ｄ色VVS1 Type IIa心形切割鑽石也是佳士得拍賣亮點，估價約63,082,000元起。





▲ 卡地亞可轉換為胸針的Tutti-Frutti項鍊登上佳士得拍賣，估價約59,139,000元起。

同樣選在此周末於萬豪酒店舉辦預展的富藝斯（Phillips），展出將於11月10日舉行《珍貴珠寶：日內瓦V》精選拍品，焦點除了領銜之作6.95克拉豔彩紫粉紅色鑽石 ，不少藏家目光還落在美國名門望族范德比爾特（Vanderbilt）家族傳承多年的珠寶，范德比爾特於19世紀至20世紀初美國鍍金年代憑藉在鐵路及航運領域累積財富，此次現身拍場的珠寶來自塞切尼伯爵夫人葛拉迪絲摩爾范德比爾特（Gladys Moore Vanderbilt, Countess Széchényi）的珍藏。





▲ 富藝斯11月10日舉行的《珍貴珠寶：日內瓦V》由6.95克拉豔彩紫粉紅色鑽石領銜。（圖／富藝斯，以下同）

生於1886年的塞切尼伯爵夫人葛拉迪絲摩爾范德比爾特，是范德比爾特二世的小女兒，自幼在紐約第五大道上規模空前的范德比爾特二世家族大宅中成長。她與匈牙利伯爵結婚時媽媽所贈的卡地亞（Cartier）百合花鑽石冠冕上的一部分胸針，鑲嵌一顆重達4.55克拉的老式切割梨形鑽石，將登上富藝斯日內瓦拍賣；她生前鍾愛的「范德比爾特藍寶石」Tiffany胸針也備受矚目，鑲嵌著重達42.68克拉的糖塔形切割「皇家藍」喀什米爾藍寶石，預料將吸引古董珠寶藏家熱烈競標。





▲富藝斯將拍賣Tiffany「范德比爾特藍寶石」胸針，鑲嵌42.68克拉糖塔形切割「皇家藍」喀什米爾藍寶石，估價約30,654,500元起。





▲塞切尼伯爵夫人葛拉迪絲范德比爾特於1916年奧地利皇帝卡爾一世與齊塔皇后加冕典禮時戴卡地亞冠冕。





▲富藝斯將拍賣塞切尼伯爵夫人葛拉迪絲范德比爾卡地亞冠冕上的一部分鑽石胸針，估價約3,065,450元起