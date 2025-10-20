星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近日體感天氣出現秋日微冷，星巴克也推出秋季季末優惠，從本周三10／22起一連兩天，祭出13款特定飲品買一送一，每款都是口味豐富的品項，義式咖啡、燕麥奶、杏仁奶、星冰樂、茶那堤等全都有，準備豐富粉絲們的秋日味覺。周三適逢85度C黑糖珍珠日，旗下兩款珍奶飲品，也提供第二杯半價優惠。

星巴克10／22、10／23共兩天推出「把握美好秋收 指定品項 好友分享活動」，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買指定品項兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表。

優惠品項包括黑糖栗子風味瑪奇朵（含特選）、黑糖栗子風味紅茶那堤、冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡、冰搖可可脆粒楓糖杏仁奶咖啡、冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡、冰搖蜂蜜核桃杏仁奶咖啡、夜幕狂想曲星冰樂、西印度櫻桃香檸冷萃、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰搖檸檬果茶、玫瑰蜜香茶那堤。

不喜歡喝咖啡喜歡喝珍珠奶茶的消費者，也別忘記 85 度 C 在每周三推出的「黑糖珍珠日」固定優惠，旗下黑糖珍珠系列包括「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖珍珠厚奶茶」2 款茶飲，今天可享第二杯半價優惠，單杯售價 50 元至 85 元，最多可省 42 元，今天想喝珍奶不妨去 85 度 C 解饞。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。