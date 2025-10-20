MEOVV成員Anna才看完秀就升格Chloé全球代言人！空靈仙氣造型引發討論

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女子團體 MEOVV 的成員 Anna日前亮相Chloé 2026春夏大秀，看秀時的仙氣模樣掀起討論，這個討論度也持續發酵， Chloé 正式宣布Anna 擔任全球品牌代言人，以她的從容氣質，體現Chloé女性自由優雅的精神核心，粉絲們也能共同期待雙方的更多合作誕生。





Anna在今年10月才現身Chloé 2026春夏大秀擔任頭排看秀嘉賓，當時她身穿粉杏花卉印花短版外套搭配蕾絲滾邊上衣，細節中透露法式浪漫的詩意層次，配件方面選擇以 Chloé經典Paddington鎖頭包復刻款 入鏡，低調卻具辨識度的金屬鎖頭設計呼應品牌傳承，同時增添一絲率性氣質。如此溫柔、獨具仙氣的看秀造型也成功引起討論。MEOVV是韓國THEBLACKLABEL於2024年推出的五人女子音樂團體，由製作人TEDDY打造，也是旗下首組團體組合，成員Sooin、Gawon、Anna、Narin、Ella各個是精品寵兒，從小就有「小Jennie 」封號的Ella在今年4月升格MIU MIU 品牌大使， Gawon 則是PRADA品牌大使，如今Anna也擁有新頭銜，團體含金量超高。

回顧Anna的首波亮相即為品牌全新Paddington鎖頭包形象廣告，由知名時尚攝影師 David Sims 掌鏡，並由法國坎城影展評審團獎導演 Mati Diop 在巴黎親自執導拍攝，呈現品牌經典與當代風格並存的視覺語彙。Anna也提到「Chloé對我而言，不只是一個品牌，而是一種信念——擁抱真實自我，自然而優雅地活著。能成為這個大家庭的一份子，我深感榮幸，也十分期待未來與大家一同探索更多可能性。」