安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

牡羊 3.21～4.20



牡羊座在感情中來衝衝去衝衝的個性得到收斂，受到太陽陰性能量的照拂下，終於懂得「慢下來」不再只追求熱度，而想要更深的信任感。單身者有機會在合作或共同任務中擦出情愫，只要願意放低姿態，真誠就會開花結果。新月落在人際宮，某段關係有重啟或修補的機會，尤其是之前因誤會中斷聯繫的朋友，可望開啟一段新的關係。

金牛 4.21～5.20



金牛座在情感裡變得務實，隨著太陽移位，伴侶能量增強，親密關係進入深度理解期，兩人之間能有更深層的交流，但也可能難以磨合而漸行漸遠。本周適逢新月，慣性的日常模式將得到調整改變，單身者可能在工作場合或朋友介紹下遇見新緣分。水星與火星在天蠍讓你對周遭情緒格外敏銳，感知力強，但有時也太容易想太多。

雙子 5.21～6.20



新月為雙子帶來愛情及人際的新氣象，這周的你戀愛人氣明顯回升，單身者可能因創作、興趣活動或社群互動而結識新朋友，裡面不乏合適發展的對象，金星更讓你自帶魅力光環，曖昧訊息頻繁。有伴者的感情需要重新對焦，土星逆行提醒你別忽略對方的感受。此時的你會更在意細節、觀察對方反應，能在情感中洞察關鍵。

巨蟹 6.21～7.21



向來在情感中略顯悶騷內向的蟹座，這周也迎來小小的熱絡期，你在感情裡變得主動，也更敢展現內心想法。家庭宮中得到新月能量，對於家人的向心力與信任感提升，情感能量轉濃，愛意深層且真實。有伴的你，會更想與對方規劃未來方向。人際方向，此時你的雷達神準，能輕易察覺身邊小人，遠離豬隊友將更能提升好運！

獅子 7.22～8.22



微酸微甜的情感泡泡正在獅子身邊醞釀，但你得先學習更有層次地表達情感。這周新月落在溝通宮，暗示一場誠實對談將重新定義關係。有對象的你，在情感中會愈來愈重實真實與實際面，不再滿足於表面甜蜜。單身者有機會在旅程、課程或社交場合中擦出浪漫火花。人際社交方面，會議、社群活動中人氣飆升，但別搶盡風頭。

處女 8.23～9.22



繼金星位移後，太陽也跟著換位至二宮，這周處女座雖然少了氣勢但內在變得更柔軟，人際上也更願意溝通，單身者身邊的曖昧情感，會因實際互助而更靠近。此時得到金星帶來柔和氛圍，你會用實際行動證明情感，而不再只靠言語。這周你與同事、朋友的互動也更和諧，但注意別把別人的情緒問題都扛在自己身上，學會劃界線更舒服。

天秤 9.23～10.22



持續受惠太陽與金星的守護力量，天秤氣質與吸引力達顛峰，這周無論單身或有伴，都迎來心想事成的關係篇章，單身者會被情緒成熟、神秘感強的人吸引，有伴者的你渴望更深的互動，將不再容忍膚淺交流。在人際社交中，你的人氣滿滿，但也容易被誤會為「太好親近」，保持分寸、清楚表態，才能讓人尊重你。

天蠍 10.23～11.22



太陽在這周從12宮轉進了本命守護，加上水星與火星也駐守其中，讓天蠍顯得既性感又知性聰明，能以更靈動的手腕處理難纏的情關，這周特別適合進行「情感清理」——該放下的放下，該重啟的自然浮現。社交方面，金星天秤讓你的語氣表達更為柔和，人緣轉好，你的直覺神準，別人話中有話你全聽得出來，可以順從直覺親近你欣賞的朋友。

射手 11.23～12.21



新月在射手的人際宮位浮現，意味著過往停滯的關係將有不同的變化，舊愛或某些友達以上的情愫可能再度發酵。此時的你受到太陽的陰性能量影響，對情感的觀察細緻許多，有伴者的你適合與對方討論長期願景，單身者則要當心陷入各種兩難拉扯。此時與朋友之間的默契加深，閨密無話不談的默契能為你緩解壓力。

摩羯 12.22～1.19



摩羯這周走入感情與事業交錯成長的時期，工作上的變動或是合作交流將能為你帶來新的邂逅，也可能透過社群或合作案中遇到對象。有伴者則能透過分享攜手共同應對壓力，感情慢步成長。人際方面，這周的你是公關高手，朋友、同事都願意主動靠近，甚至成為情感橋樑。別太嚴肅，適度分享個人故事會讓人感覺更親近。

水瓶 1.20～2.18



新月此時落入水瓶九宮，象徵開放心境與遠距聯繫，近期的你有異地緣分或跨文化戀情的機會，也會更認真看待承諾。單身者在活動、課程中遇見靈魂共鳴者的機率高。有伴者則可以一起計畫旅行或共同學習進修，過程中能增進彼此理解，感情交集更深。此時的你說話更具說服力，誠實表達會比隱忍不說更來得有幫助。

雙魚 2.19～3.20



海王星繞了一圈重新迴遊至雙魚本命宮位，也意味著近期的你夢想與情感直覺被放大；而新月落在親密宮，暗示情慾、信任與財務共擔議題再度浮現。單身者可能與舊情人再聯絡，或在工作場合萌生新曖昧。你的溫柔成為眾人療癒來源，朋友願意傾訴、同事樂於合作，但注意別被他人情緒拖累，適時抽離是保持心平氣和的關鍵。

