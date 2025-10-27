高允貞、LIP J、Roy Kim齊聚！M+FG特展同款單品一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

演員高允貞、舞者LIP J、演員白鉉真、主持人張度練與歌手Roy Kim，共同拍攝形象畫報，以不同世代與性別觀點，詮釋丹寧所代表的自信、力量與態度。《The Records of Denim》展覽不僅是對品牌歷史的回顧，是一場跨越時代、性別與文化界限的風格對話！

來自法國的經典潮流品牌MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD（簡稱M+FG），以超過半世紀的創新與美學積累，成為全球丹寧設計的先驅。

近期為慶祝韓國聖水旗艦店盛大開幕，品牌特別舉辦以「五十餘年丹寧傳承」為主題的特展《The Records of Denim》，展期自10月17日至11月2日。展覽回顧品牌創辦人Marithé Bachellerie與François Girbaud的創作起點與革命性工藝，聚焦於他們如何以實驗精神顛覆傳統牛仔布印象，開創「人工水洗老化」技術，重新定義丹寧的時代語彙！

展覽現場特別展出自法國本部空運來韓的原版丹寧檔案單品，觀者能近距離感受M+FG對剪裁、比例與材質的獨到研究，重現品牌在設計史上的關鍵篇章。

高允貞



演員高允貞以自然垂落的髮絲與極簡妝容，展現摩登女性的都會魅力。

她身穿M+FG女裝線的標誌性丹寧外套，以黑色背景突顯層次結構，將條紋長袖改造成束胸設計，打破傳統比例，傳遞自由無畏的女性氣場。她的造型如同品牌精神的當代寫照，簡潔卻充滿力量。

白鉉真



演員白鉉真則以清新視角詮釋丹寧新樣貌。拍攝中，他以柔和水洗感的寬版丹寧褲搭配運動長褲，層次之間流露率性與青春氣息；外罩一件法式剪裁外套，展現細膩與經典兼具的氣質。他的神情變化細膩、姿態自然，讓整組影像宛如一場電影預告，展現新世代對M+FG風格的延伸與再創。

LIP J



作為韓國代表性的世界級舞者，LIP J一直以中性魅力與強烈個人風格聞名。此次她以品牌中性系列登場，穿上丹寧外套與寬版牛仔褲，以極簡線條展現肢體能量。除此之外，他更將舞者的姿態融入丹寧語彙，透過肢體語言傳達M+FG一貫的自由靈魂與性別流動美學，呈現出動靜皆型的現代力量感。

張度練



主持人張度練以俐落短髮與大膽妝容著稱，此次她選擇不同色調的襯衫與寬版褲裝疊搭，創造出不受拘束的中性時尚。她的造型重點在於細節比例的掌控，也呼應M+FG對結構美學的精準拿捏，展現現代女性的多面風貌與自信。

Roy Kim



歌手Roy Kim則以一襲Oversized丹寧外套亮相，透過不對稱設計打造灑脫輪廓，呈現自由與放鬆的氛圍。造型中帶有音樂人特有的隨性魅力，呼應品牌一貫的反骨精神。他以極簡語言展現生活態度，體現丹寧不僅是服裝，更是一種內在自我的延伸。

韓星同款單品一次看

▲經典LOGO長袖上衣 NT$1,890。

▲多色條紋長袖上衣（海軍藍） NT$2,590。

▲丹寧卡車司機夾克 藍色 NT$5,390。

▲丹寧卡車司機夾克 黑色 NT$5,390。

