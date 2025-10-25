《颱風商社》李俊昊不只戲裡帥！5套私服襯衫穿搭公式穿出韓系男友感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

不論是《歡迎來到王之國》裡的集團繼承者，還是《颱風商社》的痞帥少爺，李俊昊的魅力不只在戲裡延燒，更是襯衫穿搭的最佳代表！

李俊昊新劇《颱風商社》正式上線，劇中以90年代痞帥少爺打扮讓大家眼前一亮的李俊昊，其實私服也很有看頭，其中「襯衫」更是在李俊昊私服中佔有很高的穿搭比例，不管是明亮的度假花襯衫、俐落的白襯衫，還是全牛仔穿搭，都很有韓系男友感，重點是還很好複製學習。

李俊昊5套襯衫穿搭

印花襯衫＋白寬褲

不少人覺得花襯衫圖案搶眼不太好駕馭，但李俊昊選擇的拼接色塊感設計襯衫，與滿版的圖案相較起來則沒有那麼浮誇，反而有一種剛剛好的輕鬆氛圍，搭配上白色長褲讓整體不會顯得過於休閒，也能展現活潑的一面。

淺丹寧襯衫＋同色牛仔褲



成套的丹寧穿搭有時會顯得太過厚重，這時候可以跟李俊昊一樣選擇淡藍色系的丹寧單品組合，像是李俊昊在這套穿搭中，上下身都是稍微合身的版型，襯衫微紮進褲頭、袖口隨興捲起，比例立刻拉長，看起來有一種自在的隨性，而這種類型的同色系疊穿，無論是日常或是週末出遊都蠻適合！

白襯衫＋駝色西裝外套



白襯衫常常會讓人有一種正式感，不過李俊昊選擇搭配上寬鬆的駝色外套，下身搭配深色西裝褲，而微開的領口與不刻意收緊的下襬，讓正式中帶有生活感，也是既紳士又不會太過嚴肅的組合。

深色襯衫＋丹寧外套



深綠色襯衫不算是很常見的襯衫選擇，不過李俊昊選擇與深灰色丹寧外套搭配，展現出相近色系的層次組合，而丹寧材質自帶的休閒感，也能讓襯衫造型在視覺上看起來穩重卻不沉悶。

白襯衫＋內搭背心



單穿白襯衫覺得有點單調嗎？來看看李俊昊怎麼穿！在這套造型中，李俊昊選擇雙口袋設計的白色襯衫與白色內搭，營造出同色系卻豐富的層次感，搭配上牛仔褲，妥妥拿捏俐落又有男友力的簡單造型。

李俊昊的襯衫穿搭自帶一種簡單乾淨的氣質，俐落、輕鬆也不會太有難度，是不需要太多心思就能嘗試的韓系男友感襯衫穿搭。

